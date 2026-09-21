Regresa el festival Pinar Hip Hop 

El festival Pinar Hip Hop regresa a la provincia más occidental de Cuba para beneplácito de los amantes del género; en esta ocasión, previsto solo para el domingo 27 de septiembre teniendo en cuenta la situación del país.

En su 27 edición se dedica a los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el aniversario 159 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río y a las dos décadas del grupo vueltabajero Los Compinches.

Leicester Correa, organizador del evento de la AHS en la provincia, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que participarán artistas locales e invitados de la Agencia Cubana de Rap: El opuesto, El Limba y DJ Aserecob.

Detalló que el programa concibió una exposición de tatuajes en la Casa del Joven Creador a las 10 de la mañana; y a parir de las dos de la tarde, descarga en La Piscuala.

Apuntó que a las ocho de la noche el público podrá disfrutar de una discomoña en la Casa y desde las 12 y hasta las cuatro de la mañana, conciertos en la casa de promociones musicales La Sitiera; todo en la urbe pinareña.

Pinar Hip Hop, uno de los más antiguos festivales del género en Cuba, cuenta cada año con gran acogida, no solo por los seguidores de ese movimiento artístico.

Esta provincia fue pionera en la cultura Hip Hop, que es la base de muchos géneros musicales y tendencias artísticas en la actualidad; y el evento le muestra justamente eso a las nuevas generaciones, destacó Correa.

Fuera de la AHS, el rap no encuentra en algunas provincias espacios para su desarrollo y difusión; por eso la importancia del Pinar Hip Hop, que ha estado durante más de 20 años cerca de los amantes del género, añadió.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias