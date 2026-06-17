Fuerzas de Acción Pioneril: aporte que cuenta

El Parque Martí de la urbe cabecera de la provincia de Pinar del Río, fue sede este martes del acto de inicio de la activación de las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI).

En nombre de los pioneros, hizo uso de la palabra Carolina González, alumna de quinto grado del seminternado Vladimir Ilich Lenin, quien ratificó el compromiso de cumplir con cada tarea asignada y hacerlo con disciplina y responsabilidad en las etapas seleccionadas para este quehacer.

En el marco de las actividades de apertura, se realizó una jornada de limpieza y embellecimiento en este emblemático lugar y además, un intercambio sobre temas de la historia local con combatientes de la Revolución Cubana en la sede de su asociación. Al mismo asistieron también integrantes de los colectivos pioneriles de los centros de la educación primaria Antonio Maceo, Roberto Amarán e Isidro de Armas, junto a sus guías de base.

La Segunda Asamblea Nacional 64 Aniversario de la OPJM Juntos X Cuba, marcó el camino de la organización y Vueltabajo sigue dando cumplimiento a los objetivos devenidos del cónclave.

Según informó Meury Cordero Santamarina, máxima representante de esta estructura en Pinar del Río, las FAPI se estivaron desde el día 15 de junio y durante esta semana hasta el 19, estarán en función del cronograma diseñado que este día 17 estuvo marcado por una jornada voluntaria en organopónicos y huertos escolares.

Patentizó la dirigente, que la otra etapa de activación de las FAPI se prevé del 24 al 28 de agosto y como colofón de ambas, se reconocerán a los pioneros destacados y mejores colectivos, a lo que sumarán actividades culturales y deportivas.

El trabajo de las Patrullas click organizadas por destacamentos, la limpieza de bustos, tarjas y monumentos, reparación de la base material de estudio y la recogida de materias primas, están entre los propósitos de estas fuerzas en los períodos concebidos. Se incluye también, la siembra masiva de árboles y acciones de recuperación de las campiñas pioneriles y áreas metodológicas.

Una vez más en este verano, los más pequeños de casa demuestran su vigor y empuje como ejército renovador de compromisos, baluarte de la Revolución.

La organización más joven pone a la luz que cada generación tiene su propia trinchera de combate.