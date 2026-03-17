Gobierno cubano anuncia medidas para facilitar la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional (+ Video)

El Gobierno cubano anunció un grupo de decisiones destinadas a ampliar la participación de los cubanos residentes en el exterior en la economía del país, incluyendo su acceso a negocios privados, proyectos productivos y al sistema financiero nacional.

Durante su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que las nuevas disposiciones buscan crear condiciones para que los cubanos que viven fuera del país puedan involucrarse de manera más directa en actividades económicas dentro de la Isla.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior, aun cuando no tengan residencia efectiva en Cuba, puedan participar como socios o propietarios de empresas privadas en el país.

Según precisó el funcionario, esta participación no se limitará únicamente a pequeños negocios. Los cubanos en el exterior podrán involucrarse también en proyectos de mayor escala, incluidos emprendimientos vinculados a infraestructuras y otras iniciativas económicas de mayor envergadura.

Asimismo, se permitirá que estos ciudadanos puedan asociarse con empresas privadas cubanas mediante diferentes modalidades empresariales, así como establecer alianzas con entidades cubanas tanto estatales como privadas, lo que amplía las posibilidades de cooperación económica.

En el caso de las actividades relacionadas con la tierra, el viceprimer ministro señaló que se prevé la entrega de tierras en usufructo para el desarrollo de proyectos productivos, lo que permitiría canalizar inversiones y experiencias de cubanos en el exterior hacia el sector agropecuario y otras áreas vinculadas.

Otra de las decisiones anunciadas está relacionada con el ámbito financiero. Las autoridades informaron que se habilitará la participación de los cubanos residentes en el exterior en el sistema financiero-bancario nacional.

En ese sentido, podrán abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, lo cual facilitará operaciones vinculadas a inversiones, negocios y otras actividades económicas dentro del país.

Durante su intervención, Pérez-Oliva Fraga afirmó además que Cuba está abierta al comercio con empresas estadounidenses, en referencia a las potenciales oportunidades de intercambio económico, aunque reconoció que estas posibilidades continúan condicionadas por las restricciones impuestas por el bloqueo económico de Estados Unidos.

De acuerdo con el viceprimer ministro, estas medidas forman parte de las acciones dirigidas a ampliar las fuentes de financiamiento, dinamizar la economía nacional y fortalecer los vínculos económicos con la comunidad cubana residente en el exterior.

Con las nuevas medidas, los cubanos residentes en el exterior podrán:

Asociarse con empresas privadas y cooperativas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera.

Ser socios o dueños de empresas privadas. Para ello deberán estar comprendidos en la condición migratoria de «inversores y de negocios» que establece la vigente Ley de Migración.

Participar en las diferentes modalidades financieras previstas en la legislación vigente. A ese fin se les expedirá licencia del Banco Central de Cuba, al amparo del Decreto Ley 362 de 2018 “De las Instituciones del Sistema Bancario y Financiero”.

Obtener licencias para participar como proveedores de servicios de activos virtuales.

Abrir cuentas en divisas en bancos nacionales para el desarrollo de sus negocios en el país.

Invertir en fondos de inversiones administrados por una institución financiera y de esa forma contribuir al financiamiento de proyectos de interés que ofrezcan la rentabilidad que garantice el retorno del fondo.

Crear fondo con destino a proyectos de cooperación internacional con alcance local o nacional.

Tomado de Cubadebate