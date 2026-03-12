Portada » Grupo Empresarial de Comercio en Pinar del Río realiza taller sobre protección al consumidor

Grupo Empresarial de Comercio en Pinar del Río realiza taller sobre protección al consumidor

En el Centro Politecnico Rigoberto Fuentes Pérez, especialistas del Grupo Empresarial de Comercio encabezaron un taller sobre protección al consumidor que reunió a docentes y estudiantes en una jonada de aprendizaje práctico y debate.

El encuentro se desarolló en el marco de la jomada por del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado cada 15 de marzo y buscó fortalecer la formación de la futura cantera del sector del comercio, la gastronomia y servicios, con énfasis en la cultura de calidad protección y satisfacción del usuario.

La iniciativa se enmarca en la Resolución 54 del 2018 del Mnisterio del Comercio Interior, que aprueba las Indicaciones para la organızación y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno.

