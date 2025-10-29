Habilitan cuentas para donaciones por huracán Melissa

Instituciones bancarias de Cuba habilitaron cuentas en moneda nacional y divisas para canalizar donaciones destinadas a la recuperación, según confirmaron fuentes oficiales.

El Banco Popular de Ahorro informó que puso a disposición la cuenta 1299731002599738, identificada como “Donaciones”, para depósitos en efectivo y transferencias desde el exterior, con el código SWIFT BPAHCUHHXXX.

Por su parte, el Banco Metropolitano comunicó que se encuentra disponible la cuenta 0598770005157114, también bajo el concepto “Donaciones”, para operaciones en moneda libremente convertible.

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) precisó que habilitó la cuenta 0699983004299919, igualmente destinada a donaciones, con la posibilidad de recibir transferencias internacionales.

Asimismo, el Banco Financiero Internacional indicó que se abrió la cuenta 0300000005336242, bajo la denominación “Donativos por emergencia”, con el código SWIFT BFICCUHHXXX, para facilitar aportes desde el extranjero.

El Banco Bicsa precisó que habilitó la cuenta 0407610081870041, identificada como “Donaciones Cuba”, con el código SWIFT BIDCCUHHXXX.

Las autoridades financieras señalaron que los fondos recaudados se destinarán a respaldar acciones de recuperación en las zonas más afectadas por el huracán que, según pronóstico, provocará daños materiales de consideración en varias provincias.

En redes sociales se promueve la iniciativa con las etiquetas #HuracánMelissa y #PreparadosYAlertas, como parte de la campaña de comunicación para incentivar la solidaridad.

