Desde el 2007 en Pinar del Río se aplica el Heberprot- P, producto cubano, único en el mundo capaz de acelerar el proceso de la cicatrización de la úlcera del pie diabético.

El licenciado Lysvani Acosta Díaz , coordinador de los programas del CIGB en la occidental provincia, aseguró que desde los inicios de la aplicación hasta la fecha en la provincia se han beneficiado más de 25 mil pacientes con este padecimiento .

Más adelante hizo referencia que el uso del biofármaco ,inició en la atención secundaria de salud y posteriormente a través de capacitaciones se preparó al personal de la atención primaria y hoy se mantiene su utilización en ambos centros asistenciales.

Es significativo destacar que hay pacientes que son diabéticos, pero aun no lo saben, porque no conocen los síntomas y factores de riesgo de la enfermedad y cuando aparecen lesiones, le restan importancia, estas manifestaciones pueden complicarse hasta llegar a la amputación de las extremidades afectadas.

Acosta Díaz, valoró al producto como muy efectivo, pues con su aplicación disminuyen las amputaciones, teniendo en cuenta que la granulación es más rápida y la cicatrización más efectiva que la utilización de otros recursos.

Infirió además que el paciente debe acudir al podólogo de inmediato cuando detecte lesiones en los pies y recomienda no automedicarse para no correr el riesgo de llegar a estadíos graves de la lesión.