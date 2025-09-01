Homenaje a Fidel en inicio del curso escolar (+Foto, +Video)

Cada primero de septiembre nos recuerda las lecciones del líder Fidel Castro Ruz, aseveró hoy Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación, en el acto central por el inicio del curso escolar 2025- 2026, en presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República.

El principal artífice de la Revolución Cubana apostó por la educación universal, inclusiva y gratuita desde el triunfo del primero de enero de 1959, conquista que a juicio de la ministra se debe renovar y sostener como base para acercarse a cualquier empeño.

Foto: Rafael Fernández Rosell

La escuela pedagógica Tania la Guerrillera, inaugurada por el Comandante en Jefe, hace justamente 50 años, acogió la celebración nacional por el comienzo del nuevo periodo lectivo.

Aquel primero de septiembre de 1975 Fidel dijo que esta era una de las escuelas más hermosas del país para la formación de maestros- rememoró-, y fue reanimada con el esfuerzo de todos en la provincia, también para conmemorar los 15 años de las escuelas pedagógicas en su segunda edición.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Detalló Trujillo Barreto que este curso se inicia en difíciles condiciones; pero continúan los esfuerzos por la preparación de los docentes y su atención integral; la formación de fuerza de trabajo calificada y el desarrollo de competencias digitales; y prosigue el tercer perfeccionamiento del sector.

Resaltó la participación de las familias y comunidades en esta etapa, y la atención a la implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Manuel Marrero Cruz llegó a la sala de Historia del centro educativo donde se conservan fotos de aquel día y el libro de visitantes de entonces firmado por el líder.

He podido apreciar una escuela recuperada y con profesores y estudiantes orgullosos de su institución, de su historia y de nuestra Revolución; cuídenla mucho y mantengan siempre en alto la memoria de Fidel, apuntó hoy el premier cubano.

Más de un millón 530 mil estudiantes arribaron a las aulas este lunes en todos los niveles de enseñanza.

Foto: Rafael Fernández Rosell

(Tomado de ACN)