Jugar también es crecer

Cuando se piensa en el juego, muchas veces se asocia únicamente con el entretenimiento. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de ocupar el tiempo libre o provocar diversión. Precisamente esa es una de las reflexiones que propone el Día Internacional del Juego.

Jugar es una de las primeras formas que tienen los niños de descubrir el mundo. A través de esa actividad desarrollan la imaginación, aprenden a relacionarse con los demás, fortalecen habilidades y exploran su creatividad de manera natural.

En cada juego hay experiencias, aprendizajes y oportunidades de crecimiento que muchas veces pasan inadvertidas para los adultos.

A mi entender, uno de los desafíos de la actualidad es que las prisas, la tecnología y las responsabilidades han reducido en muchos casos los espacios destinados al juego libre. Aunque los tiempos cambian, sigue siendo necesario reconocer el valor que tiene para el desarrollo físico, emocional y social de la infancia.

También considero que esta fecha deja un mensaje importante para las familias y la sociedad en general. Promover momentos de recreación no significa perder el tiempo, sino contribuir al bienestar y a la formación de personas más seguras, creativas y felices.

Este día recuerda que algo tan sencillo como jugar puede convertirse en una herramienta poderosa para aprender, compartir y crecer. Porque detrás de cada sonrisa y de cada momento de diversión también se construyen experiencias que acompañan a las personas durante toda la vida.