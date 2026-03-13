Homenaje a los veterinarios pinareños

En celebración al Día del Trabajador de la Medicina Veterinaria Cubana, el 24 de marzo, y al Día Mundial del Veterinario, el 25 de abril, la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria en Pinar del Río organiza una jornada llena de actividades que resaltan la importancia de esta profesión en la salud pública y el bienestar animal.

La jornada incluirá una serie de concursos dirigidos a la comunidad, donde se abordarán diferentes temáticas relacionadas con la medicina veterinaria.

Estos concursos buscan fomentar el interés y el conocimiento sobre el cuidado de los animales, así como reconocer el esfuerzo y la dedicación de los profesionales del sector.

Además, como parte de las actividades programadas, se llevará a cabo una campaña gratuita de desparasitación y vacunación antirrábica el sábado 21 de marzo.

Esta iniciativa tiene como objetivo proteger la salud de las mascotas y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a los animales como a los seres humanos.

Los dueños de mascotas podrán llevar a sus animales a la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria en Pinar del Río en la calle Martí, donde recibirán atención profesional y asesoramiento sobre el cuidado adecuado.

La jornada no solo será una oportunidad para celebrar la labor de los veterinarios, sino también para sensibilizar a la población sobre la importancia de la medicina veterinaria en la sociedad.