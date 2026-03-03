Horario de verano en Cuba

El domingo 8 de marzo de 2026, justo a la medianoche, los relojes deberán adelantarse una hora, dando inicio al horario de verano en todo el país.

La madrugada del domingo 8 de marzo marcará el comienzo del horario de verano, medida que implica adelantar los relojes una hora a partir de las 00:00. Con este ajuste, las jornadas se extenderán con más luz solar en las tardes, lo que busca favorecer el ahorro energético y aprovechar mejor la claridad natural.

El cambio de hora es una práctica habitual en numerosos países y responde a la necesidad de adaptar las rutinas sociales y económicas a las variaciones de luz durante el año. Aunque algunos sectores cuestionan su impacto real en el ahorro, lo cierto es que la medida se mantiene como política pública en varios lugares, incluyendo Cuba.

Especialistas recomiendan a la población realizar el ajuste de manera anticipada para evitar contratiempos en actividades cotidianas. También sugieren adaptar progresivamente los horarios de sueño, especialmente en niños y adultos mayores, para reducir los efectos de cansancio o desajuste biológico que puede provocar el cambio.

El horario de verano permanecerá vigente hasta el próximo otoño, cuando se retorne al horario normal. Con esta medida, se espera un mejor aprovechamiento de la energía y mayor eficiencia en la vida diaria.