Encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, el espacio Desde la Presidencia transmitirá hoy en vivo una sesión de ese órgano dedicada a evaluar la marcha de la recuperación en las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa.

Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, "Desde la Presidencia" transmitirá en vivo una sesión del Consejo de Defensa Nacional, dedicada a evaluar la marcha de la recuperación en las provincias orientales más afectadas por el huracán Melissa.



Según informó la Presidencia de Cuba en la red social X, el programa se hará en el habitual formato de la Mesa Redonda, con apoyo por videoconferencia, a partir de las 6:00 p. m., y contará con la participación de integrantes de la dirección del Consejo de Defensa a nivel nacional y provincial.

Podrá verse por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y los canales en redes de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda.

Tomado de ACN