Hypic, edición de fotos en Android. IA para editar tus recuerdos.

Hypic es una potente aplicación de edición de fotos impulsada por inteligencia artificial, desarrollada por Bytedance, la misma compañía detrás de CapCut.

Diseñada para mejorar y retocar imágenes con facilidad. Hypic ofrece un conjunto de herramientas de edición y generación de arte por IA que permite transformar fotos ordinarias en obras de arte únicas.

Es la herramienta perfecta para crear contenido visualmente atractivo para redes sociales o preservar recuerdos de una manera artística, con un enfoque en flujos de trabajo rápidos y resultados de aspecto profesional.

Cómo usar Hypic:

Descarga e Instalación: Descarga Hypic desde Google Play Store para dispositivos Android. Asegúrate de tener Android 6.0 o superior. Instala la aplicación y ábrela para comenzar. Configuración inicial: Otorga los permisos necesarios para que la app acceda a tus fotos y cámara. Puedes crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una para sincronizar tus preferencias y acceder a todas las funciones, aunque no es estrictamente necesario para empezar a editar. Importación de fotos: Importa una foto desde la galería de tu dispositivo o captura una nueva usando la cámara integrada, que ahora incluye efectos virales como el look de cámara digital «G7X2». Edición de fotos (Nuevas herramientas destacadas): Ajustes básicos e inteligentes: Ajusta el brillo, contraste, saturación y otros parámetros. Prueba el nuevo «AI Flash» para iluminar fotos oscuras o «Quick Adjust» para transformar el ambiente de la imagen con un solo toque (ej. cambiar un cielo gris a un atardecer dorado). Filtros estéticos: Aplica filtros modernos y en tendencia, como los de estilo retro, «clean girl» o el suave resplandor («soft glow»).

Retoque avanzado con IA:

Retocar piel: La función de suavizado de piel sigue presente, pero ahora también cuenta con un nuevo «corrector» para cubrir imperfecciones de forma precisa. Rediseño facial: Ajusta características faciales de forma natural. Una novedad es la función «AI Hair», que soluciona el color desigual del cabello o la falta de volumen con un solo toque.

La función de suavizado de piel sigue presente, pero ahora también cuenta con un nuevo «corrector» para cubrir imperfecciones de forma precisa. Generación de arte y contenido por IA:

La sección de IA va más allá de los estilos artísticos (óleo, acuarela, boceto). Ahora puedes:

Generar avatares y versiones «cartoon « de ti mismo o tus mascotas con un solo clic. Cambiar fondos y eliminar objetos no deseados de la imagen de manera inteligente. Modificar expresiones , como hacer que la persona en la foto sonría. Usar «AI Editor» con fotos de referencia para lograr estilos específicos al instante.

de ti mismo o tus mascotas con un solo clic.

Plantillas y formato para redes sociales: Navega por la sección de plantillas para crear historias, «photo dumps» y contenido para Reels con diseños profesionales. Puedes usar «Batch Edit» para aplicar el mismo estilo a varias fotos a la vez y mantener una estética coherente en tu perfil.

Guardar y Compartir:

– Guarda la foto editada en la galería de tu dispositivo.

– Comparte directamente en tus redes sociales favoritas como Instagram, TikTok o Pinterest.

Hypic se ha consolidado como una herramienta de edición fotográfica todo-en-uno, mucho más poderosa que un simple editor de arte.

Con la incorporación constante de nuevas funciones de IA en 2026, como el corrector inteligente, «AI Flash» y la edición capilar, se ha convertido en la compañera ideal para cualquier entusiasta de la fotografía o creador de contenido que busque resultados rápidos, profesionales y con un toque artístico, todo desde la palma de su mano.