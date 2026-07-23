Vacaciones digitales: Cómo cuidar el uso de las redes sociales en los más jóvenes

Las vacaciones de verano traen consigo un merecido descanso, pero también un aumento significativo del tiempo libre. Sin el horario escolar, los dispositivos electrónicos y las redes sociales se convierten en los principales compañeros de ocio de nuestros hijos e hijas.

Lejos de demonizar la tecnología, los expertos en psicología infantil y pedagogía nos recuerdan que la clave está en el acompañamiento y el ejemplo.

Para que este proceso sea más sencillo te proponemos algunas ideas.