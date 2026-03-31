Inauguran nuevo hogar materno en Pinar del Río

Con la inauguración del hogar materno de Minas de Matahambre, todos los municipios de esta provincia disponen en la actualidad de este tipo de instalaciones, que refuerzan la atención a las embarazadas.

La culminación de la inversión, en plena contingencia energética, demuestra la voluntad del país de seguir fortaleciendo su sistema de salud pública.

La nueva instalación tiene una capacidad de 10 camas, que se halla en correspondencia con la realidad demográfica del territorio y permite un seguimiento mucho más efectivo a las futuras madres.

La doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora provincial de Salud, explicó a Granma que, hasta ahora, las gestantes que necesitaban este tipo de cuidados, ingresaban en el servicio de hospitalización del municipio, en la parte de ginecología y obstetricia, pero de esa manera debían convivir con pacientes con diferentes padecimientos y ello dificultaba su atención.

En el nuevo hogar, en cambio, poseen las comodidades necesarias (incluyendo un sistema fotovoltaico que asegura el respaldo energético), las condiciones para el control de cualquier enfermedad que puedan tener asociadas y la modificación de los riesgos de cara al momento del parto.

Además, están más cerca de sus casas, la familia puede visitarlas en el momento que lo desee, tienen a su disposición las especialidades médicas que necesiten, detalló Ramírez Guzmán.

La directora de Salud afirmó que a pesar de la compleja situación que vive el país, las labores constructivas y de mantenimiento en el sector, continúan. La reparación de salas en el hospital Abel Santamaría y en el pediátrico Pepe Portilla, así lo confirman, y también la reinauguración en días recientes de un consultorio médico que había sido destruido por el huracán Ian en San Juan y Martínez.

En el caso del nuevo hogar materno de Minas de Matahambre, señaló que permite fortalecer el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), y mejorar la calidad de la atención a las embarazadas que requieren ingresar antes del término.

Entre los resultados del PAMI en Vueltabajo en lo que va de año, resalta una tasa de mortalidad infantil de 3,9, mientras que la de mortalidad materna permanece en cero.

Tomado de Periódico Granma