Industria láctea de Sandino apela a las alternativas para seguir produciendo

En medio de la compleja situación energética que vive el país, los trabajadores del combinado lácteo de Sandino, apelan a todo tipo de alternativas para continuar produciendo alimentos para el pueblo.

A pesar de los prolongados apagones y la falta de materias primas, el colectivo de esta industria ha sabido arreglársela para cumplir las entregas a objetivos priorizados como el hospital del territorio.

Adrián González Gorrín, director de la entidad, en declaraciones a la prensa, explicó que en la actualidad solo reciben como promedio unos 300 litros de leche, una cifra notablemente baja, teniendo en cuenta los territorios que tienen a su cargo.

“Nuestro centro atiende los municipios de Guane, Mantua y Sandino. Debido al recrudecimiento del bloqueo, y la escasez de combustible, nos hemos dado a la tarea de hacer una vez a la semana las 7 bolsas de yogurt que le corresponden a los niños”.

Lamentablemente, la leche no alcanza para el suministro a los demás organismos, dice.

Por otra parte, los encadenamientos con actores no estatales han permitido mantener la oferta de otras producciones emblemáticas de esta industria.

Es el caso del helado, del cual se elaboran semanalmente 249 tinas.

“Una mipyme aporta la leche, y nosotros le prestamos el servicio de elaboración de este demandado alimento y su comercialización”.

A partir de gestiones propias, y de otras coordinadas con la Empresa Provincial de Productos Lácteos y Confiterías, la entidad ha sabido encontrar soluciones.

González Gorrín menciona, por ejemplo, la venta de malta y de la cerveza parranda.

Aun cuando la falta de combustible impide extender el acopio de leche para lograr una mayor oferta, asegura que “hasta ahora se logran producciones con las condiciones que tenemos y soluciones internas que vamos buscando todos los días”.

(Con información de Radio Sandino)