El Banco Central de Cuba (BCC) anunció la puesta en circulación de una emisión especial del billete de 1000 pesos cubanos (CUP), en homenaje al aniversario 65 del sistema bancario nacional.

Según el comunicado oficial, esta edición conmemorativa mantiene la esencia del billete original y su plena vigencia para las transacciones monetarias, pero incorpora elementos distintivos que resaltan la celebración.

El billete conserva el mismo color y las medidas de seguridad habituales, garantizando su autenticidad y facilitando su reconocimiento por parte de la población.

En el anverso, debajo del texto central «MIL PESOS», se añadió el número de folio específico de esta emisión y el identificador visual «65 Aniversario», símbolo que ha acompañado toda la campaña de comunicación.

El cambio más significativo se encuentra en el reverso, donde la tradicional imagen de la Universidad de La Habana fue sustituida por la representación del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, en Santa Clara.

Foto: Banco Central de Cuba

En la parte inferior izquierda también aparece el distintivo «65 Aniversario».

El BCC aclaró que tanto el billete original como esta emisión especial son igualmente válidos y circulan de manera indistinta, garantizando que los ciudadanos puedan utilizarlos sin dificultad en sus operaciones habituales.