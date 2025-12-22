Este lunes 22 de diciembre el Instituto de Neurología y Neurocirugía comenzó una consulta especializada para la atención de pacientes con dolencias post-chikungunya, fundamentalmente aquellas asociadas a dolor neuropático, dolores articulares y parestesias.

Según explicó el director de la institución, Dr. Orestes López Piloto, se trata de una experiencia sin precedentes en el país, concebida para brindar una atención integral, que incluye evaluación médica especializada, estudios imagenológicos, fisioterapia e intervención para el alivio del dolor cuando sea necesario.

Las consultas estarán rectorizadas por un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y fisioterapeutas, en correspondencia con la situación epidemiológica actual y las necesidades de la población.

Durante la atención se evaluará de manera individual a cada paciente y, de acuerdo con el criterio clínico, se realizarán estudios tomográficos, ultrasonidos y otros procederes diagnósticos. En los casos que lo requieran, se aplicarán intervenciones anestésicas para el control del dolor, así como tratamientos fisioterapéuticos dirigidos a mejorar la calidad de vida y la recuperación funcional.

El Dr. Orestes subrayó que, aunque no se conoce con exactitud el número de pacientes que acudirán a la consulta, la institución está preparada para asumir la atención, como parte del compromiso del Ministerio de Salud Pública y su red hospitalaria con el cuidado integral de la población.

«La fortaleza de nuestro sistema de salud nos permite organizar este tipo de respuesta, con el objetivo de contribuir a la recuperación de las personas y facilitar su reincorporación a las actividades habituales y laborales», afirmó.

