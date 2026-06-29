Jornada científica en rama oftalmológica de Pinar del Río

La Primera Jornada Científica de Residentes de Oftalmología en Pinar del Río, tuvo lugar este viernes en el Hospital Abel Santamaría Cuadrado. Lo anterior forma parte de los encuentros que cada especialidad desarrolla con el auspicio y rectoría de la Universidad de Ciencias Médicas.

De forma presencial, los profesionales de esta rama en su papel de residentes, expusieron trabajos sobre casos novedosos que llegan al Centro Oftalmológico Provincial y a la consulta del Hospital Pepe Portilla, radicada en el Policlínico de Especialidades.

La actividad científica tuvo como apertura una mesa redonda con especialistas del servicio de retina, en la que se profundizó en los principales logros que se muestran en este sentido en los últimos tres años en Vueltabajo.

El Doctor José Carlos Moreno Domínguez, Especialista de Segundo Grado en Oftalmología, Profesor Auxiliar y Máster en Longevidad, encabezó este debate, acompañado también de las Doctoras Especialistas en Retina, Nayaris Gómez Martínez, Yunaysi Barrera Villar y Eilén Hernández Corbea, esta última encargada de la atención al Programa Nacional de Retinopatía de la prematuridad en la provincia.

Temas como El absceso corneal debido a una úlcera corneal grave, La retinopatía secundaria a enfermedades sistémicas como los linfomas no Hodgkim y Las alteraciones retinianas asociadas a enfermedades comprometedoras como el VIH, entre otros no menos interesantes, conformaron la agenda de esta jornada científica de residentes de la rama oftalmológica en la provincia más occidental de Cuba.