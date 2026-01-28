La figura de José Martí representa para la cultura cubana un faro espiritual. Su pensamiento ha trascendido los límites temporales y espaciales, y se ha erigido como guía para las generaciones que le sucedieron, dentro y fuera de la Isla.

Hoy, cuando se cumple el aniversario 173 de su natalicio, reafirmamos que Martí es un símbolo perdurable de identidad nacional y una fuente de inspiración para las artes y la literatura.

Sobre ese vínculo conversó la especialista en Artes Visuales, Yania Collazo, en el programa Estamos Contigo de Radio Guamá, quien abordó la representación del Apóstol a lo largo del tiempo por artistas visuales cubanos.

Collazo destacó que la representación de Martí en las artes visuales es una constante en Cuba, que inicia desde los primeros años escolares a través de concursos como “Leer a Martí”, que abordan un acercamiento íntimo a su figura.

Mencionó de manera especial el Memorial José Martí en La Habana, un espacio para rendirle homenaje, que cuenta con varias esculturas y el conocido monumento a su figura, uno de los más grandes del país.

Pedro Pablo Oliva, !Y qué mala magdalena…!, 1974 Pedro Pablo Oliva, Martí de Blanco

Habló también del papel de espacios como la Sociedad Cultural José Martí en Pinar del Río. Explicó que la misma, fue impulsada por la investigadora Nery Carrillo Alonso, quien fortaleció vínculos con la Universidad y el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, para organizar exposiciones y eventos como “Editas”, enfocado en la ilustración y la obra martiana.

La especialista señaló que los artistas han evolucionado hacia representaciones simbólicas de Martí, como el bigote, la frente, el caballo blanco o la rosa blanca; pero, también, hacia la exploración de personajes y valores presentes en su obra literaria.

Resaltó que en Pinar del Río, proyectos como “Crearte”, dirigido por Néstor Montes de Oca, han trabajado intensamente con niños y jóvenes, usando el legado martiano para fomentar valores como el cuidado ambiental y la no discriminación.

Asimismo, Collazo mencionó a la Galería Arturo Regueiro, que por años ha organizado salones martianos para rendirle tributo al Héroe Nacional cubano, y que se refieren a su figura a través determinados hechos y momentos históricos.

Reconoció a artistas pinareños de renombre como Pedro Pablo Oliva, quienes han dedicado parte de su obra a Martí, en pinturas y esculturas que capturan su dimensión humana e ideológica.

El pensamiento de José Martí está integrado a la cultura visual cubana y sirve como puente entre la historia y la contemporaneidad. Su imagen trasciende lo figurativo y refleja un universo simbólico, que lo convierten en una imagen de la cubanidad.

El bigote, la frente amplia, el caballo blanco, la rosa y la palma no son solo elementos literarios, sino condensadores visuales de los ideales de libertad y de una espiritualidad que perdura como referente colectivo.

Tomado de Radio Guamá