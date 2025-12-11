Noveles investigadores del Occidente del país confluyen por estos días en Pinar del Río, donde socializan experiencias y debaten sobre los principales desafíos para realizar estudios científicos, el aporte de las universidades al desarrollo local, entre otros asuntos.

El intercambio ocurre en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, como parte del Cuarto Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores “José Luis García Cuevas” del Ministerio de Educación Superior.

El coordinador nacional de la Red, el Máster en Ciencias y profesor de la Universidad de Matanzas, Yasniel Sánchez Suárez, destacó dos líneas de trabajo que potencian, como prioridad dentro del sistema de educación superior.

“Una está relacionada con el perfeccionamiento del quehacer científico estudiantil, de manera que resulte atractivo a más estudiantes y jóvenes y se vinculen a la investigación en las ciencias y que esta tenga un impacto en el territorio, en la comunidad, más allá de la escuela.

“Y la segunda es relacionada con la didáctica de la enseñanza del marxismo-leninismo y la historia, o sea, cómo quieren los jóvenes recibir estas asignaturas, cómo podrían gustar más y cómo se profesionaliza en cada una de las disciplinas o áreas del conocimiento«, comentó.

En este sentido, el estudio de la historia y el marxismo-leninismo representa una arista importante de las ciencias sociales a defender por los jóvenes investigadores.

Precisamente, la profesora de esa disciplina en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, participante en el encuentro regional, Yanet de la Candelaria Ortega Casañas, explica que“hoy es una tarea retadora hablar de marxismo por el desconocimiento y el temor que se le tiene a las asignaturas vinculadas a este.

“Y dentro de las actividades promovidas por la Red, figura el debate acerca de cómo perfeccionar la didáctica del marxismo y la historia, algo tan vital para nosotros en este país y como nueva generación, pues el que llegue a conocer el marxismo, lo que es la filosofía, la economía política, la teoría sociopolítica, puede entender a cabalidad muchos procesos por los que pasamos y la manera de defender nuestros derechos bajo las leyes y principios que nos amparan.

“Y nosotros como profesores, ofrecemos una parte teórica que le da al profesional o al ciudadano como tal, las herramientas para poderse desarrollar socialmente. Pero, para eso, hay que entender que el marxismo es una disciplina necesaria, así como lo es la Historia, y sobre todo la de Cuba”.

La Red de Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación Superior se prestigia con el nombre de José Luis García Cuevas, quien fuera miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y eminente profesor de la Universidad Central de Las Villas, así como promotor y defensor de la actividad científica desde edades tempranas.

El Cuarto Encuentro Regional de la iniciativa, que sesiona hasta el próximo 12 de diciembre en Pinar del Río, propone en su agenda debates sobre los desafíos de la investigación, la ciencia abierta, el rol de los jóvenes en estos propósitos y el aporte desde las universidades a la comunidad.

Incluye además la socialización de estudios y la evaluación de logros y retos de la Red en el presente año, así como visitas a lugares emblemáticos de la provincia pinareña.

