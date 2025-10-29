Jóvenes pinareños con Camilo en el corazón (+ Fotos)

A 66 años de su desaparición física, Camilo Cienfuegos sigue vivo en el corazón de los jóvenes cubanos que aman su profesión y tienen vocación de servicio.

Como cada octubre rendimos homenaje a un hombre de pueblo, que supo ganarse el respeto de todos, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias Guillermo Herrera Orta, estudiante de sexto año de la carrera de Medicina en Pinar del Río.

Contribuyó a inculcar la humildad y el humanismo en las nuevas generaciones, por eso todos los años lo recordamos, precisó uno de los cientos de jóvenes que esta mañana llegaron hasta el río Guamá en la ciudad capital para, en gesto simbólico, depositar flores al hombre de la eterna sonrisa.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Porque Camilo no solo fue el destacado estratega militar que junto a Ernesto Guevara emprendió la ofensiva revolucionaria de Oriente a Occidente en 1958, sino el líder y compañero alegre e incondicional.

Continúa siendo pueblo, un pueblo que está dispuesto a darlo todo por avanzar y echar adelante a la provincia, aseveró Alejandro Bosmenier, alumno de cuarto año de Pedagogía- Psicología.

Foto: Rafael Fernández Rosell

En un contexto complejo en el país y a solo horas de presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución que exige el fin del bloqueo, estamos más cerca de un hombre que es inspiración para todos, apuntó.

Fidelidad a la Patria y a la causa revolucionaria constituyen para el ingeniero Luis Lezcano las principales cualidades del Señor de la Vanguardia que hoy guían a los vueltabajeros, convencidos de que son tiempos de entregarlo todo.

Foto: Rafael Fernández Rosell

(Tomado de ACN)