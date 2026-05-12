En acción, Semana Nacional contra Incendios en Cuba

La Jornada Nacional del Sistema de Seguridad y Protección contra Incendios, Física y Náutica entra por estos días en un período de aplicación práctica, incluido su principal evento: la Semana Nacional contra Incendios en Cuba.

Tras su inauguración simultánea este lunes, con sede central en la Plaza Fernando Álvarez, de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí, del 11 al 15 de este mes es la etapa de preparación para la defensa, según el plan del Cuerpo de Bomberos de Cuba, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.

Especifica que constituye un ejercicio de directivos y trabajadores de objetivos económicos vitales para enfrentar en forma autónoma una contingencia (incendio, de protección física, náutica y de sustancia peligrosa) con participación activa de las brigadas de extinción de incendios, agentes y fuerzas voluntarias en las Zonas de Defensa.

La iniciativa en ese sentido contempla en estas últimas la participación de jóvenes y niños, sobre todo la premiación de concursos y un taller mañana con las principales empresas de proyecto sobre sus requerimientos, en la Agencia de Protección contra Incendios.

Además, la importancia de incrementar las acciones relacionadas con el empleo de embarcaciones pesqueras en interés del Sistema de Avistamiento en el mar, como parte del Sistema Único de Exploración de la República de Cuba, y la demostración este miércoles en vivo en el Grupo empresarial marítimo portuario.

El domingo 17 de mayo será el acto central de homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber, del Cuerpo de Bomberos de Cuba, del Ministerio del Interior, en el Centro histórico de La Habana y en el Cementerio Colón.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias