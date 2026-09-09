La malversación en la Legislación Penal Cubana: protección del patrimonio público y socialista

El delito de malversación constituye una de las figuras delictivas de mayor relevancia en el ordenamiento penal cubano, no solo por su frecuencia en la práctica judicial, sino por el profundo impacto económico y social que genera. Su regulación se encuentra en el artículo 297 del Código Penal (Ley No. 151 de 2022), y su estudio revela las particularidades de un sistema jurídico que busca proteger, de manera especial, el patrimonio estatal y socialista frente a conductas corruptas.

Configuración típica y sujeto activo

La esencia del delito reside en la apropiación indebida de bienes por parte de quien tiene un deber específico de custodia sobre ellos. La ley describe dos verbos rectores: «se apropie de ellos o consienta que otro se apropie». Esta redacción incluye tanto la acción directa de tomar el bien como la omisión de quien, pudiendo impedirlo, permite que un tercero cometa la sustracción.

Un rasgo distintivo es la condición del sujeto activo, que no se limita al funcionario público tradicional. El artículo 336.1 se refiere a quien, «teniendo por razón del cargo que desempeña la administración, cuidado o disponibilidad de bienes». Esto amplía el espectro a directivos, administradores, contadores y cualquier trabajador que, por su función, tenga acceso material o jurídico a los bienes. La ley protege bienes de propiedad estatal, de organizaciones políticas, de masas o sociales, e incluso bienes personales que estén al cuidado de una entidad estatal. La jurisprudencia ha precisado que administrar implica dirigir bienes, cuidar es vigilarlos, y disponibilidad significa tenerlos físicamente al alcance.

Elemento subjetivo y diferencias con otros delitos

El Código Penal cubano exige que la malversación sea un delito doloso (intencional). El agente debe actuar con conocimiento y voluntad de apropiarse de los bienes. Esta característica es fundamental para distinguirla de otros ilícitos. Antes, la ley contemplaba la malversación por imprudencia (culposa), pero, desde la Ley No. 62 de 1987, se excluyó esta posibilidad. Las conductas negligentes que resultan en pérdidas patrimoniales pueden ser sancionadas como el delito de «incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas», un tipo penal menos grave que se asemeja a un «peculado culposo».

Otro matiz relevante es la diferencia con el delito de «uso indebido de recursos financieros y materiales». Mientras la malversación se centra en la apropiación (el agente toma el bien como propio), el uso indebido implica asignar los bienes a un destino diferente al previsto, aun sin ánimo de lucro personal directo. Esta distinción, sin embargo, ha sido objeto de debate doctrinal en Cuba.

El régimen sancionador: cuantía y flexibilidad

Uno de los cambios más significativos del Código Penal actual fue establecer un sistema de sanciones graduado en función del valor de lo malversado. Este valor tiene una importancia capital, pues no solo influye en el monto de la responsabilidad civil, sino que determina la calificación jurídica del delito.

El artículo 297 establece tres niveles principales:

1. Figura Básica (Apartado 1): Para bienes cuyo valor no se estima «considerable». La sanción es de privación de libertad de tres a ocho años.

2. Figura Agravada (Apartado 2): Cuando los bienes son de «considerable valor», la sanción se eleva de ocho a veinte años.

3. Figura Atenuada (Apartado 3): Para bienes de «limitado valor», la sanción es de uno a tres años de prisión o multa. Esta modalidad es de uso infrecuente.

Circunstancias especiales y práctica judicial

El artículo 297 también contempla conductas específicas, como el apartado 4, que sanciona a quien autorice u ordene el pago de salarios o emolumentos no devengados, con penas de seis meses a dos años o multa.

Un mecanismo clave que introduce el Código Penal es la atenuante de reintegro (Apartado 6). Si el culpable reintegra los bienes o logra su reintegro antes de la celebración del juicio oral, el tribunal puede rebajar hasta en dos tercios el límite mínimo de la sanción. Esta disposición busca incentivar la reparación del daño, aunque su aplicación no es automática y queda a criterio del tribunal.

La jurisprudencia cubana ha abordado en múltiples ocasiones la delimitación de este delito. Un caso emblemático es el de un administrador que se apropió de una pequeña cantidad de carne. El Tribunal Supremo Popular confirmó la condena, subrayando que el delito se consuma con la simple apropiación, sin importar el valor, que solo influye en la graduación de la pena. Asimismo, se ha establecido que, en casos de cooperación necesaria, los cómplices pueden ser sancionados por el monto total de lo defraudado, mientras que los partícipes secundarios lo serán únicamente por el valor de los bienes en cuya apropiación colaboraron.

El delito de malversación en Cuba es una figura jurídica robusta y de gran poder punitivo, diseñada para salvaguardar el patrimonio colectivo frente a la corrupción de quienes tienen el deber de protegerlo. Su evolución muestra un tránsito desde una concepción restrictiva ligada al funcionario público hacia un tipo penal más amplio, centrado en la función de administración, cuidado o disponibilidad de bienes. La cuantía de lo defraudado se ha convertido en el eje del sistema sancionador, unido a la rigurosa exigencia del dolo como elemento subjetivo. A través de este marco, el Estado cubano busca, no solo castigar, sino también prevenir y reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a la econ