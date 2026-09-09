Pinar del Río en jornada por los 40 años de la AHS

Un amplio programa de actividades concibió la filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Pinar del Río para celebrar las cuatro décadas de la organización que reúne e impulsa a la joven vanguardia artística en Cuba.

Hoy se activó la Guerrilla 40 Años con un espectáculo variado en el círculo infantil Los Criollitos, de la ciudad capital, una de las iniciativas de las cuales podrán disfrutar los diferentes públicos en la jornada que se extiende hasta el 30 de octubre.

Yudián Padrón Pérez, presidente de la AHS en Vueltabajo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que llegarán a comunidades, centros sociales, asistenciales y educativos, para promover el quehacer de la membresía.

Apuntó que varias instituciones, centros y consejos se encuentran involucrados en el programa y formarán parte de las celebraciones; además de organizaciones políticas y estudiantiles.

Tendremos espacios dedicados a diversas manifestaciones, como 40 Miradas, enfocado en las artes visuales; Alma AHS, para la música; y Poesía que nos une.

En ese sentido, precisó que prevén el intercambio con jóvenes de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz de cara a acercarlos a la vida y obra de Luis y Sergio.

Asimismo, un encuentro de generaciones entre asociados, miembros de Honor, premios Presencia, formadores de la joven vanguardia y antiguos dirigentes de la Asociación, previsto para el 16 de octubre.

Padrón Pérez refirió que de conjunto con la Organización de Pioneros José Martí proyectarán en varias escuelas el recorrido audiovisual por la casa museo Hermanos Saíz, un producto comunicativo resultado de la beca de creación El reino de este mundo, de la AHS.

Las redes sociales también vivirán los festejos, con cápsulas vinculadas al trabajo de la organización, entrevistas a artistas, postales y materiales audiovisuales.

El 18 de octubre, día del aniversario, tendrá lugar una gala artística con la presencia de integrantes de la AHS, actividad que igualmente homenajeará a la cultura cubana.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias