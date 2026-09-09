Los Joven Club de Computación y Electrónica cumplen 39 años de fundados por el líder histórico de Cuba, Fidel Castro Ruz, en un aniversario que resalta la trascendencia de este proyecto social y comunitario.

Desde su creación, estas instituciones han sido pilares en la informatización de la sociedad cubana, acercando las tecnologías a millones de ciudadanos en todo el país.

Con más de tres décadas de trabajo, los Joven Club han logrado consolidarse como espacios de aprendizaje, recreación y formación digital, donde niños, jóvenes y adultos acceden a servicios de informática, cursos especializados y actividades culturales.

Su impacto se refleja en la democratización del acceso a las tecnologías, la capacitación de generaciones en el uso de herramientas digitales y el impulso a proyectos comunitarios que fortalecen la participación social.

La red de Joven Club ha sido clave en la expansión de la cultura informática, ofreciendo servicios como navegación nacional, desarrollo de software, digitalización de documentos y apoyo a iniciativas educativas.

Además, han acompañado procesos estratégicos como la creación de plataformas digitales y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica.

En este aniversario, se reconoce el papel de los Joven Club como escuelas de la informática para todos, reafirmando su misión de contribuir al desarrollo social y cultural del país.

Su legado demuestra que la tecnología, cuando se pone al servicio de la comunidad, se convierte en un motor de inclusión y progreso.