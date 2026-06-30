La sabila desde la cabeza hasta los pies

La Sábila o Aloe es una de las plantas más estudiadas en la actualidad, baste para ello buscar en internet o comprar algún artículo de belleza que siempre contiene Aloe vera, aunque solo sea por promoción. En las culturas de la antigüedad se usó en muchas afecciones, tienen esa experiencia en África, Asia, el Mediterráneo y hasta aquí en nuestra América.

Hay una gran cantidad de especies, las más conocidas son el Aloe vera que es la planta grande y el Aloe arborescens, de menor tamaño. También está por ahí el Aloe ferox de un color más oscuro y quizás de tamaño intermedio entre las dos especies antes mencionadas. Todos con una composición química muy amplia y compleja. No vamos a detenernos en su composición ahora, pues en cada una de las afecciones estaremos mencionando quien o quienes son los responsables la de la acción. Muy importante usar las pencas de Aloe de plantas de más de 2 años de vida, de lo contrario no tiene las propiedades esperadas.

El Aloe es un modulador o activador del sistema inmunológico, que ejerce una acción compensatoria, ya sea cuando la respuesta inmunológica sea insuficiente, o bien cuando sea excesiva. Según recientes estudios científicos, una forma de estimular el aumento de las defensas inmunológicas comprometidas deriva de uno de los principios activos presentes en el jugo de Aloe, el Acemanano, Los investigadores encontraron que el Aloe vera estimula el sistema inmune del cuerpo, particularmente los Linfocitos T4 y los glóbulos blancos de la sangre que activan la inmuno respuesta a la infección.

La acumulación de sales úricas en las articulaciones puede disminuirse con la aplicación tópica o interna de jugo de Aloe Vera. Las propiedades antiinflamatorias son beneficiosas para el tratamiento de este trastorno. El Aloe vera posee una acción esteroide sin efectos colaterales, por lo que está especialmente indicado para tratar todo tipo de dolencias relacionadas con la artritis de los huesos y la artritis reumatoide.

Gracias al potente efecto antiinflamatorio de los ácidos cinámico y crisofánico y al mucopolisacárido Acemanano, el Aloe mitiga el dolor y restaura la movilidad de la articulación inflamada debido a la carencia de sales minerales, en especial del cobre. «El Áloe vera», «posee una propiedad, que hace que penetre en la piel y luche contra las inflamaciones. Probablemente sea ésta la razón por la cual muchas personas parecen obtener unos resultados verdaderamente positivos en enfermedades de tipo inflamatorio.

La degeneración de los tejidos cartilaginosos que forman excrecencias óseas propias de esta patología de la cual no se ha descubierto aún ninguna terapia definitiva, puede tratarse con Aloe en combinación con otros fármacos antiinflamatorios, dando buenos resultados de control de la enfermedad.

El Aloe puede mitigar los síntomas de la Esclerodermia enfermedad autoinmune que afecta a varios tejidos y órganos como la piel, los riñones, el corazón, los pulmones o las articulaciones. El Aloe ayuda a estimular el metabolismo muscular bloqueado de la Esclerosis Múltiple.

El Lupus eritematoso, una enfermedad crónica autoinmune que causa la inflamación del tejido conectivo puede ser tratada mediante la aplicación de Aloe en las manchas circulares rojizas que aparecen en el rostro.

El Herpes simple, enfermedad viral en forma de ampollas en la boca y zona genital que se trata con jugo de Aloe al igual que el Herpes zóster, grave infección de los nervios con erupción cutánea muy dolorosa. Se trata con Aloe vera durante el periodo que duren los síntomas.

La Sábila tiene reputación en el sistema digestivo. Comenzamos con la boca, en ella trata los efectos de la inflamación de la mucosa bucal, encías inflamadas y sanguinolentas,enfermedades como la gingivitis, periodontitis, estomatitis y bolsas gingivales, mediante sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias.

El Aloe tiene efectos bactericidas sobre la placa dentobacteriana. El jugo de Aloe alivia las molestias originadas por las caries, combate al sarro pues inhibe el crecimiento y la existencia del streptococcus mutants, bacteria responsable del mismo. El Aloe vera es un remedio eficaz contra la inflamación del esófago mediante la ingestión de su jugo. La presencia en el jugo de Aloe de importantes enzimas digestivos favorece la estimulación de las mucosas gástricas que, a través de los neurotransmisores, activan las hormonas reguladoras del apetito.

La Inflamación de la mucosa gástrica que recubre el estómago, y que es corregida mediante la ingestión de jugo de Aloe Vera. Se considera que el Aloe Vera resulta sumamente beneficioso para todo el sistema gastrointestinal en general. Debido a su contenido en magnesio láctico, esta planta reduce la actividad en el estómago y ayuda a mitigar las molestias gastrointestinales, tanto ocasionales como de tipo crónico..



Gracias al efecto gastroprotector del acemanano, el Aloe normaliza el pH, reduce los fermentos y favorece el equilibrio de la flora bacteriana, mejorando la absorción de sustancias nutritivas y la eliminación de residuos. El Aloe favorece la correcta digestión de los alimentos y estimula la defecación, favorece la digestión sin provocar diarreas, actúa como agente amortiguador en la normalización del pH reduce el contenido de fermentos y, por último, equilibra las bacterias simbióticas y gastrointestinales.

Las propiedades antibióticas, anti fermentativas y desintoxicantes del Aloe vera regularizan la actividad intestinal, eliminando la inflamación del intestino. La colitis es una inflamación del colon, que puede degenerar hasta formar úlceras, las cuales a su vez pueden llegar a perforar las paredes del intestino grueso.

Diversos experimentos realizados por los Laboratorios, tanto con jugo de Aloe como con Acemanano, indican que el Aloe puede ser, con gran diferencia, el mejor de todos los tratamientos existentes en la actualidad contra la colitis y la enfermedad de Crohn.

El Aloe, gracias a su acción antiinflamatoria y desintoxicante calma, protege y limpia el intestino, reduciendo la inflamación del colon. Algunos casos de la inflamación de las células del hígado pueden ser curados mediante Aloe, gracias a su contenido en colina. El consumo de Aloe mejora notablemente la elasticidad y funcionalidad de las células hepáticas.

El sistema respiratorio es uno de los que más beneficios recibe de la Sábila. El tratamiento con Aloe es eficaz durante la fase inicial de la Amigdalitis. Las inhalaciones de jugo puro vaporizado resultan muy eficaces, tanto para la laringitis como para el resto de afecciones del aparato respiratorio como la bronquitis.

El Asma es una afección cada vez más extendida y causada por las condiciones atmosféricas o situaciones de estrés físico y mental, cuyos ataques pueden ser prevenidos mediante la ingestión de Aloe o inhalación de vapor de jugo de Aloe. Esto se debe a que los principios activos de los aminoácidos presentes en el Aloe Vera, actúan como broncodilatadores, facilitando el intercambio de oxigeno/monóxido de carbono.

También estimula la acción de los fagocitos en pacientes con asma, estas células inmunológicas controlan este problema respiratorio. Investigaciones sobre la tuberculosis, sugieren el enorme potencial del Aloe para tratar las enfermedades respiratorias. No solo en el Asma, en los catarros y la gripe común, la mejoría experimentada en los pacientes es debida a las cualidades estimulantes del Acemanano sobre diversos componentes del sistema inmunológico, entre ellos los macrófagos y las productoras de las interleucinas y del interferón, sustancias que cumplen un papel decisivo en la Defensa del organismo contra todo tipo de invasores.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret