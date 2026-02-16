“Let Cuba Breathe”: Nueva campaña documental visibiliza el impacto del bloqueo en la vida cotidiana de los cubanos

Con el objetivo de romper el silencio y mostrar la realidad que enfrenta la población cubana ante el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la administración Trump, nace la campaña “Let Cuba Breathe”.

A través de una serie de videos documentales, la iniciativa dará voz a médicos, pacientes y familias que padecen en carne propia las consecuencias de esta política de asfixia.

La campaña, cuyo lanzamiento se anuncia este 14 de febrero, se propone como un altavoz para quienes sufren las duras medidas impuestas por Estados Unidos. En un contexto donde la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 29 de enero busca imponer un “bloqueo total” a los suministros de combustible hacia la Isla , “Let Cuba Breathe” emerge como un esfuerzo comunicacional para documentar el impacto humano de estas políticas.

Las nuevas medidas, calificadas por expertos como una “guerra económica” y por las autoridades cubanas como un acto “fascista, criminal y genocida” , tienen como objetivo asfixiar la economía cubana para provocar un colapso social . Ante esta realidad, la campaña se propone mostrar el rostro humano de la crisis, contrastando con las “falsas historias” que, según denunció el Presidente Miguel Díaz-Canel, pretenden negar la existencia del bloqueo .

Cada día, un nuevo video documental compartirá testimonios conmovedores y directos de sectores clave de la sociedad cubana.

La campaña “Let Cuba Breathe” busca precisamente contrarrestar las operaciones de “guerra psicológica” que, como señaló el intelectual Abel Prieto, se multiplican a través de medios digitales financiados desde el exterior para manipular y desinformar sobre la realidad de la Isla . Al darle voz a personas reales, la iniciativa pretende conectar con la audiencia internacional y mostrar la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las enormes carencias, se une y radicaliza su postura antiimperialista frente a la agresión externa.

Desde la sociedad civil y el periodismo independiente, “Let Cuba Breathe” se suma a la condena global contra el bloqueo, documentando la resistencia de un pueblo que se niega a rendirse.

Para seguir la campaña y contribuir a su difusión, las personas interesadas pueden encontrar todo el material en los canales oficiales de la iniciativa.

Tomado de Cubadebate