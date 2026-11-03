Mantua rindió homenaje a los servidores públicos en el aniversario 50 de los Órganos del Poder Popular

Con una gala político-cultural de elevada calidad artística, el municipio de Mantua conmemoró el aniversario 50 de la creación de los Órganos del Poder Popular en Cuba, ocasión propicia para reconocer a quienes durante estas cinco décadas han dedicado sus esfuerzos al servicio del pueblo.

Durante la celebración, artistas del territorio ofrecieron un emotivo espectáculo que combinó música, danza y manifestaciones culturales, en homenaje a la obra de hombres y mujeres que han ocupado las máximas responsabilidades al frente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en los últimos 50 años.

El reconocimiento estuvo dirigido a quienes, desde diferentes etapas y circunstancias, han entregado sus mayores energías al cumplimiento de la gestión pública y al desarrollo de la comunidad mantuana.

La jornada también sirvió de escenario para la entrega de certificados que acreditan la condición de Personas Ilustres de Mantua a destacadas figuras de los sectores de la salud, la cultura, el deporte y de los propios Órganos del Poder Popular, en reconocimiento a sus relevantes aportes a la sociedad.

La conmemoración reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con el legado de quienes han dedicado su vida al servicio de la población y destacó el papel de la cultura como fuerza movilizadora para preservar la memoria histórica y los valores de la Revolución.

Con la fuerza del arte y las tradiciones culturales, Mantua rindió tributo a los servidores públicos y celebró medio siglo de trabajo de los Órganos del Poder Popular, institución clave en la participación ciudadana y el desarrollo local en Cuba.