Viñales a un paso de convertirse en el primer Geoparque Mundial del Caribe

Por votación unánime, el Consejo Mundial de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó la inclusión de Viñales en la red mundial de áreas geográficas con esa condición.

Como parte de la oncena reunión del Consejo, fue presentado y aprobado el informe de la misión de campo efectuada entre el 6 y el 10 de octubre pasado, un paso que da luz verde para la evaluación de la candidatura en el Consejo Ejecutivo de la organización.

“Aunque no se trata de la designación oficial, es un paso trascendental porque representa un respaldo técnico y científico importante”,consideró Mario Sánchez Carrillo, director general del Parque Nacional Geoparque Viñales.

Según puntualizó, la siguiente evaluación de la propuesta está prevista entre marzo y abril de 2027. De ser aprobada, Viñales se convertiría en el primer geoparque mundial del área del Caribe.

De acuerdo con su sitio web, UNESCO concibe los geoparques como territorios vivos donde la geodiversidad se convierte en motor de educación, turismo responsable y empleo local a partir de un enfoque integral de protección, educación y desarrollo sostenible.

Además de su paisaje cárstico, sus mogotes, sistemas cavernarios y formaciones rocosas; Viñales sobresale por la relación construida a lo largo del tiempo entre el entorno natural, la agricultura tradicional y la vida de sus comunidades.

El afamado valle ya figura desde 1999 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como paisaje cultural.

Tomado de Radio Guamá