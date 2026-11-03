Pinar del Río: regresará «En el valle de la Pájara Pinta» 

El encuentro nacional de escritores, editores e ilustradores de literatura infantil «En el valle de la Pájara Pinta» regresará a Pinar del Río del 26 al 30 de noviembre.

Viñales acogerá la cita como en los últimos años, sitio donde descansan las cenizas de la escritora Dora Alonso- a la cual se rendirá homenaje- y que inspiró una de las grandes obras de la literatura para niños cubana «El valle de la Pájara Pinta», explicó a la prensa Nelson Simón, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Vueltabajo.

El encuentro está dedicado esta vez a los 50 años de «Román Elé», libro de la Premio Nacional de Literatura pinareña Nersys Felipe; a las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saíz; y a la Editora Abril, que llegará con novedades y algunas de sus autores e ilustradores.

Hay mucho que discutir en torno a la literatura para niños, que hoy como nunca debe despojarse de sensiblerías y recursos cursis, a tono con la infancia, que evoluciona y nunca es la misma, destacó el escritor.

Cuando la literatura infantil se te mete en el alma ya no hay marcha atrás; y aunque algunos digan que no, es la más difícil, precisó la autora Bárbara María Vento, una de las que asistirá al evento.

«En el valle de la Pájara Pinta» también prevé actividades en la comunidad pesquera de Puerto Esperanza, junto al proyecto sociocultural La Camorra; y una mini feria de libros en la cabecera de Viñales.

Asimismo, la participación del grupo de teatro para niños Titirivida y de Te conté, de narración oral.

Por primera vez el encuentro dispondrá de un foro virtual en WhatsApp, que mantendrá conectados a quienes no asistan de manera presencial.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias