Con el objetivo de apoyar la producción tabacalera en Cuba, 150 nuevos tractores se encuentran en manos de vegueros de varias provincias, que permitirán humanizar el trabajo y brindarle las atenciones culturales en tiempo al principal rubro exportable de la agricultura en el país.

Según José Liván Font Bravo, vicepresidente primero del grupo empresarial Tabacuba, con esos medios se completan los 300 previstos a importar este año, los cuales son adquiridos por campesinos y cooperativas gracias al esquema de financiamiento de esa entidad, que les facilita las divisas a partir de los resultados en rendimientos y calidad del tabaco.

Foto: Rafael Fernández Rosell

De los tractores entregados 75 fueron para productores y estructuras de Pinar del Río, teniendo en cuenta que se trata del territorio donde más se siembra en Cuba, y el resto para Artemisa, Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

Desde que comenzamos, hace cuatro años, hemos vendido más de 500 tractores de diferentes marcas, con buena aceptación por los productores, los cuales llegan a sus manos al mismo precio, dijo.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Tenemos la particularidad de que se puede pagar en MLC (moneda libremente convertible) en dos campañas tabacaleras, y para la próxima contienda prevemos importar otros 300, agregó Font Bravo.

Ahora nos corresponde continuar con la adquisición de implementos para poder completar la tecnología de los tractores, destacó.

Para Yendri Pérez Linares, de la cooperativa de créditos y servicios Mongo Coro, del municipio de Mantua, ese medio le permitirá, sobre todo, la preparación de tierras con rapidez.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Productor de 20 hectáreas (ha) de tabaco de sol, y el que más siembra en ese territorio, aseguró sentirse satisfecho de reinvertir la divisa adquirida por primera vez en la compra de un tractor.

También le sucede a Pedro Luis Placencia, de la cooperativa Gervasio Hernández, del municipio cabecera, quien cuenta con un área de tres ha de tabaco tapado y de sol.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Estamos muy contentos con esta posibilidad; yo usaba el tractor de la cooperativa, que me apoyaba, y a veces me atrasaba porque somos muchos productores; y al tabaco hay que hacerle todo cuando lo lleva, explicó.

Del dinero que gano en la cosecha vuelvo a invertir por el bien de las producciones, refirió.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Tomado de ACN