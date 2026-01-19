El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) oficializó la prórroga de la exención arancelaria para la importación no comercial de productos esenciales, según lo publicado en la Gaceta Oficial de la República, Edición Extraordinaria del 17 de enero de 2025, mediante las resoluciones 9 y 10.

La medida extiende los beneficios de entrada al país, libres de aranceles, para alimentos, medicamentos y productos de aseo e higiene personal, siempre que se realicen bajo el régimen de importación no comercial.

Esta política, aplicada inicialmente en contextos de necesidad, se mantiene como apoyo directo a las familias cubanas.

La Resolución No. 9 establece que los beneficios estarán vigentes mientras persistan las condiciones que motivaron su aprobación, subrayando el carácter excepcional de la disposición.

Junto a ella, se publicaron la Resolución 10 del Ministerio de Finanzas y Precios, la Resolución 4 del Ministerio de Salud Pública y la Resolución 34 de la Aduana General de la República, que complementan el marco regulatorio.

La prórroga responde a las dificultades en la cadena de comercialización minorista nacional y constituye un alivio para la ciudadanía, al permitir recibir apoyos desde el exterior sin cargas tributarias adicionales, reduciendo la presión sobre el mercado interno en sectores sensibles.