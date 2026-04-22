¿Quiénes prepararán a Vegueros de Pinar del Río para la 65 Serie Nacional?

Tras el análisis y debate las propuestas presentadas, quedó conformado el grupo de trabajo que preparará al equipo de Pinar del Río para la 65 Serie Nacional de Béisbol, según informó a Radio Guamá, Yulier González Pelegrín, comunicador del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en la provincia.

En reunión sostenida entre directivos del sector en Vueltabajo, integrantes de la Comisión Provincial de la disciplina, y el mentor de la selección, fueron dados a conocer los nombres de quienes formarán parte del staff.

González Pelegrín refirió que, como se anunció con anterioridad, el director del equipo y responsable principal será Alfonso Urquiola Crespo; mientras, frente a la preparación física general estará Julio Alberto Candelaria.

Los jugadores de cuadro –dijo- contarán con Donald Duarte como preparador y Jefe del Área; por su parte, Juan Carlos Linares tendrá bajo su conducción a los jardineros, y Jesús Bosmenier repetirá como coach de pitcheo.

Jesús Alonso resultó seleccionado como coordinador general y responsable de la logística en el estadio Capitán San Luis, junto a Alberto Hernández y Ronald Suárez, este último director de dicha instalación deportiva, manifestó el comunicador del Inder.

Las estadísticas y la sabermetría –agregó- correrán a cargo de Alexánder Monterrey, en tanto el área médica y de rehabilitación la conformarán el Doctor Jorge García Gispert, el psicólogo Reinier Acosta y el fisioterapeuta Luis Enrique Gavilán.

Según González Pelegrín, como Comisionado Provincial de Béisbol se mantendrá Heriberto Suárez Pereda;en tanto, su colaborador y responsable general de las áreas de trabajo, será Alexánder Urquiola.

Otros integrantes de la preparación son: José Elián Cejas, Olber Peña, Luis Giraldo Casanova, José Ricardo Gallardo, Pedro Luis Dueñas (hijo), Reinier León, Leonel Medina García, Alberto Torres Chacón, Félix Pino, Juan Carlos Oliva, Gervasio Miguel y Omar Ajete Iglesias, declaró.

Este es solo el grupo de trabajo que preparará al conjunto de los Vegueros -aclaró- porque, en su momento, se dará a conocer el colectivo técnico oficial cuya misión será hacer soñar a la afición vueltabajera con un nuevo título en la pelota nacional.

Refuerzos pinareños en la Liga Élite del Béisbol Cubano

Por otra parte, el comunicador del Inder, confirmó a Radio Guamá que ocho atletas de la provincia fueron seleccionados como refuerzos de equipos que intervendrán en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, que inicia el próximo 2 de mayo.

La selección de los Cocodrilos de Matanzas, monarca de la 64 Serie Nacional de Béisbol, se decidió por el lanzador derecho, Jenier Álvarez; mientras, que los azules de la capital, apostaron por el jugador de cuadro Tailon Sánchez.

Por su parte, los Huracanes de Mayabeque y los Cazadores de Artemisa optaron, cada uno, por un racimo de tres jugadores vueltabajeros según las necesidades de ambas selecciones, expresó.

Los primeros -expuso- ávidos de un sólido staff de pitcheo, acogieron a los lanzadores Leodán Reyes y Frank Denis Blanco, y al jugador de cuadro, Yasiel Agete.

En tanto, los segundos, solicitaron al joven versátil Juan Manuel Pérez; al infield, Alexei Ramírez, y al experimentado lanzador Erlis Casanova, que –recordó- regresa a casa luego de no poder cumplir con su contrato en la liga italiana, debido a un problema de salud.

Estos ocho vegueros estarán competitivamente activos en los próximos meses, lo cual será muy útil para su preparación y el mantenimiento de una buena forma deportiva con vistas a la 65 Serie Nacional de Beisbol, finalizó el comunicador del Inder.

Tomado de Radio Guamá