La Jefatura Provincial del Ministerio del Interior en Pinar del Río, fue sede del encuentro donde confluyeron todos los órganos de esta estructura para hacer patente su solidaridad con el oriente del país, tras el paso del huracán Melissa.

El noble gesto, como muestra de altruismo y amor, hizo posible la recogida de un donativo de prendas de vestir, calzado y útiles del hogar, destinados a las familias afectadas, y ratificó en la cita devenida momento político, la voluntad de esta fuerza de aportar y contribuir siempre que sea necesario.

Foto: Marelys Corvea Barreto

El Primer Instructor para el Trabajo Político e Ideológico del Ministerio del Interior en la provincia, Mayor Francis Rodríguez Portilla, habló en representación de los combatientes, y sus palabras validaron una vez más el sentimiento humanitario que caracteriza a los integrantes de este ejército, presto a extender su mano ante cada llamado de la Patria.

Fue un momento emotivo y cargado de compromiso con la presencia del Jefe de este órgano en Pinar del Río, Primer Coronel Julio Díaz Rodríguez, otros jefes y oficiales, así como de la máxima dirección de los Comités de Defensa de la Revolución, encabezada por Yoel Valdés Miranda, entidad encargada de la recepción y traslado de la donación a esas zonas del país, dañadas por el evento ciclónico.

Foto: Marelys Corvea Barreto Foto: Marelys Corvea Barreto Foto: Marelys Corvea Barreto

La mayor Yanet Infante Bencomo, del órgano de Trámites, al expresar su sentir, manifestó la satisfacción de ayudar a los hermanos de los territorios dañados, en reciprocidad a las reiteradas ocasiones en que las ayudas han sido a favor de los pinareños. Al mismo tiempo, ratificó la empatía y el dolor ante las pérdidas y dijo estar conmocionada por tanto perjuicio de la naturaleza.

Valdés Miranda, por su parte, expresó que es la unidad el móvil que conducirá siempre a la victoria y que acciones como las que hoy se viven en el occidente de Cuba, hacen sostenible la Revolución. Dijo desde su posición de coordinador, sentirse regocijado con estas entregas, que son como un abrazo a la esperanza.

Una vez más el Ministerio del Interior en Vueltabajo, demuestra su apego al pueblo del que es parte indisoluble y exhibe su vocación fidelista por lo justo y el bien común.