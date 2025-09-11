Minuto a Minuto: Situación electroenergética en Pinar del Río

Desde este miércoles, Cuba trabaja en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, tras su desconexión en la mañana del 10 de septiembre. Aunque la mayoría de las provincias del país lograron enlazar al SEN, Pinar del Río mantiene sevicios vitales y un por ciento pequeño de la población con servicio eléctrico mediante microsistemas de generación distribuida. TelePinar le ofrece la informació actualizada, en nuestra cobertura especial Minuto a Minuto

17:00 – ¿Cómo ha sido el restablecimiento del servicio eléctrico una vez sincronizada la provincia al SEN?

16:22 – CTE Guiteras sincroniza al SEN con más de 50 MW y continúa elevando carga

El Ministerio de Energía y Minas informó desde su cuenta en X que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, logró sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional y que, durante el resto de la jornada, continuará elevando su carga.

13: 35 – Presidente cubano reconoce celeridad en restablecimiento del SEN

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció a quienes estuvieron involucrados en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, tras su desconexión en la mañana de ayer miércoles.

En su mensaje que compartió en la red social de X, resaltó el tiempo récord con que se restableció el SEN.

Asimismo destacó el «heroico enfrentamiento cotidiano a los desafíos de plantas envejecidas y golpeadas por la persecución energética y financiera del bloqueo»

A cuadros y trabajadores de @EnergiaMinasCub y de @OSDE_UNE, nuestro reconocimiento por el récord en la recuperación del SEN y por su heroico enfrentamiento cotidiano a los desafíos de plantas envejecidas y golpeadas por la persecución energética y financiera del #Bloqueo. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 11, 2025

13:32 – Restablecida la conexión eléctrica nacional: Todas las provincias ya están enlazadas al SEN

El Minem informó en X que se logró enlazar todas las provincias al Sistema Eléctrico Nacional

Ya está restablecido el Sistema Eléctrico Nacional 🇨🇺 — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 11, 2025

13: 05 Por sincronizar al SEN Pinar del Río y una parte de la provincia de Guantánamo

El director adjunto de la Unión Eléctrica, Omar Ramírez Mendoza, explica en la emisión del noticiero del mediodía, por Canal Caribe, que solo queda pendiente por conectar la provincia de Pinar del Río y una parte de Guantánamo.

En estos momentos, se trabaja en calentar el sistema eléctrico hasta la provincia más occidental y quedaría entralazado todo el SEN, especifica Ramírez Mendoza

12:50 – Unidad 6 del Mariel en línea. Guantánamo conectada al SEN

El MInisterio de Energía y Minas, en su cuenta oficial de X, informa que la provincia de Guatánamo ya está interconectada al SEN

12: 44 – Aseguran producción de pan a la población

Oviamna Martínez Barrera, directora de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria. Foto: Tele Pinar

En Pinar del Río, la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria implementa diversas alternativas para asegurar la producción del pan destinado a la canasta familiar normada y el consumo social, así lo aseguró su directora Oviamna Martínez, en declaraciones a Tele Pinar

Las 31 panaderías de las 56 existentes en la provincia, cuentan con respaldo de grupo electrógeno, para sostener la venta a la población, del demandado producto, aseveró la directiva.

Por más de dos años, la entidad trabaja al 55% de la capacidad instalada, debido a las irregularidades en el servicio eléctrico y roturas de equipos.

No obstante, se han presentado inconvenientes en algunas panaderías; por ejemplo, en el municipio de Pinar del Río, donde se reportaron fallas significativas.

Hoy, se encuentran fuera de servicio cuatro panaderías: La Marta, cuya caldera está en proceso de desarme y reparación; La Oriental, que presentaba problemas con su grupo electrógeno; y El Toro y Carlos Manuel, que también amanecieron con problemas técnicos

Oviamna Martínez explicó que actualmente, se trabaja arduamente para restablecer el funcionamiento de estas instalaciones con la ayuda de los innovadores que aportan soluciones tecnológicas al proceso productivo.

De esta manera, la población podrá conocer cuándo estarán disponibles sus productos, asegurando el acceso a la canasta familiar normada.

Es importante mencionar, acotó la directiva, que la harina de trigo, fundamental para la producción del pan, se transporta diariamente a través de medios terrestres. Sin embargo, en los recientes días no hemos recibido nuevas entregas, pero la provincia cuenta con cobertura para los próximos dos días, en tanto, se restableza el SEN.

Añadió que se espera la reanudación de las operaciones de los molinos de La Habana en las próximas horas, para retomar el suministro de harina, ya que el trigo sí está disponible en el país, precisó.

El consumo diario de harina de trigo ha aumentado a 27.1 toneladas, con el incremento del gramaje del pan destinado a la merienda escolar, que de 60 gramos pasó a 90 gramos por porción.

La producción de la merienda escolar y otros consumos sociales en Pinar del Río continúa garantizada, y se han reubicado las operaciones de aquellas panaderías que presentan roturas para atender la demanda sin afectar a los consumidores

12:34 – Hoy en la Mesa Redonda: La recuperación del SEN y las acciones para su fortalecimiento

12:18 – Prosigue proceso de arranque de la Guiteras

La Guiteras desprende vapor, signo del proceso de arranque en la central termoeléctrica desde horas tempranas de la mañana, comenta en redes sociales el periodista Carlos Manuel, de la Tv yumurina.

Dentro, se respira tensión, meticulosidad, espera. Hay momentos de silencio, interrumpidos por el ruido ensordecedor del vapor saliendo de las tuberías.

Hasta ahora, alegan los especialistas, todo el proceso se cumple sin apremios. Parámetros estables y siguiendo toda una ruta crítica que permita la sincronización, no exenta de inconvenientes propios de una abrupta salida.

12: 15 – Pinar del Río garantiza servicios a la población mediante tres microsistemas

Centros vitales de Pinar del Río se alimentan con la energía que aportan los tres microsistemas o islas con que cuenta la provincia para situaciones como la ocurrida este miércoles, tras la desconexión inesperada del Sistema Eléctrico Nacional.

11:40 – Artemisa y Granma ya están interconectadas al SEN

El Minem informó en X que pasadas las once de la mañana, ya están conectadas al Sistema Eléctrico las provincias de Artemisa y Granma.

11: 05 – Etecsa activan protocolos ante contigencia energética

En medio de la compleja situación energética que atraviesa el país, Etecsa adopta un grupo de medidas para manter la vitalidad de los servicios de telecomunicaciones. Gustavo Hernández Serrano, Jefe del Centro de Dirección de la entidad en Pinar del Río nos ofreció pormenores vía telefónica.

P: ¿Cuál es la situación actual del sistema de telecomunicaciones en cuba, teniendo en cuenta las afectaciones derivadas de la desconexión del sistema electroenergético nacional?

R: Etecsa ha activado protocolos de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Se han priorizado zonas estratégicas con respaldo energético, y se trabaja en la redistribución de recursos para mantener la conectividad en hospitales, centros de mando y áreas de alta demanda social.

P: La red de voz y datos también ha sido afectada ¿qué medidas se han tomado específicamente para asegurar el funcionamiento de los servicios de voz y datos sobre la red fija en este contexto?

R: Hemos reforzado el monitoreo de las centrales telefónicas y los nodos de datos, priorizando el tráfico en la red fija. se han activado sistemas de respaldo y se optimiza el uso de energía en los puntos críticos para mantener la calidad de los servicios de voz y navegación, especialmente en zonas residenciales y rurales.

10: 35 – Comercio oferta comidas elaboradas para aliviar situación electronergética

Rogelio Hernández, director del Grupo Empresarial de Comercio Pinar del Río. Foto: Tele Pinar

En los centros de la gastronomía y el comercio de Pinar del Río se realizan ventas de comidas elaboradas a fin de aliviar la actual situación energética en los hogares de la provinica.

Hacemos potaje de chícharos, arroz blanco, vianda, etc. y en coordinación con los gobiernos locales, se gestionan otros productos para lograr una mayor oferta en todos los territorios, precisó Rogelio Hernández, director del Grupo Empresarial de Comercio Pinar del Río

10: 00 – Sin afectaciones curso escolar en la provincia más occidental de Cuba

Evelio Herrera Padrón, director general de Educación en Pinar del Río. Foto: Tele Pinar

El Director General de Educación, Dr.c Evelio Herrera Padrón ratificó a Tele Pinar el compromiso del sector de mantener el proceso docente educativo, sin cambios en su programción escolar, a pesar de la contingencia energética que atraviesa el país, desde este miércoles.

Herrera Padrón destacó que el pase planificado para este fin de semana se llevará a cabo sin inconvenientes, y los círculos infantiles continuarán brindando atención educativa, ajustada a la realidad de cada municipio.

Relacionado con el abasto de agua, el directivo afirmó que se implementan medidas para minimizar cualquier afectación en los centros internos.

En alianza con las autoridades de la provincia se garantizará el acceso al líquido mediante el sistema de abasto por pipas. Por lo tanto, estas instituciones cuentan con la alimentación y condiciones necesarias, para continuar sus clases, apuntó.

Por otra parte, en los ocho seminternados del municipio cabecera se adecuó el proceso educativo hasta las 12:30 del mediodía, pues el centro de elaboración encargado del almuerzo de estas instituciones, debenden de energía eléctrica para asegurar la cocción de los alimentos.

Asimismo, dijo, se asegura la merienda escolar durante jueves y viernes en las secundarias básicas de Vueltabajo.

Los estudiantes que pertenecen a los centros internos egreso a clases programado para domingo, en los puntos y horarios de recogida habituales.

Precisa el directivo cualquier modificación será comunicada a la población a través de los canales oficiales.

9:30 – Más de 26 clientes con servicio eléctrico en Pinar del Río

La provincia de Pinar del Río asegura el servicio eléctrico a un total de 26 375 clientes, lo que representa un 12% del total registrados en el territorio, dijo a Tele Pinar, vía telefónica, Idulvis Acuña Velázquez, directora de la UEB Despacho eléctrico.

Acuña Velázques dijo que actualmente Pinar del Río se encuentra operando con una capacidad limitada. al disponer solamente de 26 megawatts (MW), con lo que ha podido llegar con energía a 18 circuitos primarios.

En esta occidental provincia, la mayoría de los territorios permanenece sin servicio eléctrico, pues los microsistemas activados se encuentran ubicados en el municipio cabecera, Los Palacios y Sandino, con los cuales se priorizan servicios vitales, y es ínfima la población beneficiada.

A partir de un grupo emergente, esta mañana recibió energía el Consejo Popular Pons, en Minas de Matahambre, en tanto, se prevé que en el transcurso del día se realicen las conexiones necesarias para asegurar la estabilidad del sistema, acotó

Las expectativas son positivas, expresa la directiva, ya que se prevé mantener esta capacidad de servicio por un periodo prolongado, a la espera de la reconexión al Sistema Eléctrico Nacional, en pocas horas.

Por otra parte, explica que con respecto a la rotación de los circuito se ha tratado de optimizar el suministro eléctrico, priorizando la estabilidad y efectividad en las áreas más afectadas.

Se trabaja en alternativas para llegar a otro por ciento de la población, sin que ello implique una desestabilización en las islas, precisa Acuña Velázquez.

9:16 – Guiteras en proceso de arranque

Central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas. Foto: Archivo.

El periodista José Miguel Solís comenta en Facebook que desde la CTE Antonio Guiteras, el ingeniero Román Pérez Castañeda, director técnico de la unidad, informó que se procedió al encendido del primer quemador de la caldera e inicia el complejo proceso de arranque que podría tomarles alrededor de cinco horas.

“La salida de la planta por disparo automático generó tensiones mecánicas que siempre ocasionan inconvenientes y que vamos resolviendo”, puntualizó el especialista, quien agregó que se centran en cumplir al pie de la letra el protocolo para lograr la sincronización, momento en que se comprueba cada elemento como la automática, caldera y turbina.

Han sido, desde que se energizó la industria, casi en la medianoche, horas de minuciosas comprobaciones para alcanzar nuevamente los más de 200 MW que generaba antes de la salida del mayor bloque unitario de la Isla.

Es un momento de lógica tensión y de conocer y evaluar, a ciencia cierta, el estado técnico de la industria para, en un plazo de cinco horas, retomar la generación, si no se presentan mayores inconvenientes.

8:24 – SEN enlazado, aunque quedan provincias por conectar

En comparecencia televisiva en la Revista Buenos Días, del Canal Caribe, el Ing. Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad de la UNE, especificó que el país pasó de un apagón total (0 MW) a 1000 MW en menos de 24 hora.

Dijo además que el sistema avanza hacia la unificación nacional enlazando Occidente y Centro con Oriente, en tanto, restan por reconectar Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.