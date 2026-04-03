Expertos coinciden e instan a poner papel de aluminio en el router del Wi-Fi: te va a cambiar la vida

¿Te suena eso de ir por casa con el móvil levantado, buscando una barra más de cobertura? En redes se ha vuelto viral un remedio casero muy simple, poner un trozo de papel de aluminio detrás del router para “mejorar” la señal.

La idea no es magia y, en parte, tiene lógica física. Un reflector metálico puede redirigir parte del WiFi hacia una zona concreta, pero no crea potencia de la nada y también puede empeorar la conexión en otros puntos.

Los mejores resultados que suelen citarse vienen de pruebas controladas con reflectores diseñados a medida, no de envolver el aparato como si fuera un bocadillo.

¿Cómo se comporta la señal WiFi?

Un router emite señal como una bombilla que ilumina en varias direcciones. Parte de esas ondas de radio se van hacia paredes exteriores, pasillos vacíos o zonas donde no te hace falta tanta cobertura. Por eso, a veces una habitación tiene WiFi aceptable y otra, a pocos metros, parece un agujero negro.

El papel de aluminio es un metal conductor y puede reflejar esas ondas de radio. En la práctica, se parece a poner un espejo detrás de una lámpara para que la luz rebote hacia delante.

El “truco” intenta convertir un router bastante abierto en algo más direccional, sobre todo en las bandas habituales de 2,4 y 5 gigahercios.

Eso tiene una consecuencia inmediata. Si empujas la señal hacia el salón, es normal que la parte de atrás reciba menos, porque estás cambiando el reparto. No es una mejora universal, es un cambio de mapa.

Qué hizo el equipo de Dartmouth

A finales de 2017, un grupo liderado por la informática Xia Zhou en Dartmouth College, junto con investigadores de la University of Washington, Columbia University y UC Irvine, publicó una idea más seria que el truco de cocina. Su propuesta usaba reflectores de bajo coste, fabricados con una pieza impresa en 3D y una capa metálica, para “moldear” la cobertura dentro de un edificio. La propia universidad lo explicó en una nota de prensa oficial.

El trabajo lo firmaron Xi Xiong, Justin Chan, Ethan Yu, Nisha Kumari, Ardalan Amiri Sani, Changxi Zheng y la propia Zhou. Su sistema, llamado WiPrint, calculaba la forma del reflector según el plano interior y la zona que interesaba reforzar o debilitar. Zhou lo resumió con una frase muy directa, “con unos 35 dólares y definiendo la cobertura, el reflector puede rendir mejor que antenas mucho más caras”.

En sus pruebas, los reflectores optimizados lograron subir el rendimiento en la zona objetivo hasta alrededor de un 55 por ciento y, al mismo tiempo, bajar la señal en áreas no deseadas en torno a un 60 por ciento. Ese dato deja claro el matiz real, ganas en un lado porque renuncias en otro. El artículo técnico con los detalles está disponible en la biblioteca digital de ACM.

Cómo probar el papel de aluminio en casa

Si quieres experimentar, el enfoque más sensato es el mínimo y con cabeza. Desconecta el router un momento, corta un rectángulo de papel de aluminio y dóblalo con una curva suave, como si fuera un plato poco profundo. Luego colócalo detrás de las antenas o detrás del cuerpo del router, de forma que el “frente” apunte hacia la habitación donde te falla el WiFi.

Conviene pensar dónde está el objetivo antes de mover nada. Si tu problema es una habitación al fondo del pasillo, puede ayudarte orientar el router y poner el aluminio por la parte opuesta, para empujar la señal hacia esa dirección. Un pequeño ajuste de ángulo puede cambiar más de lo que parece, así que prueba dos o tres posiciones.

La clave es medir, no fiarse del “me parece que”. Puedes hacer un test de velocidad y comprobar el nivel de señal en el móvil antes y después, siempre en el mismo punto y a la misma distancia. Y un aviso básico, no envuelvas el dispositivo ni tapes rejillas, porque el calor se queda dentro y eso suele acabar mal.

Riesgos, límites y alternativas más fiables

Este truco no atraviesa milagrosamente muros gruesos ni arregla una casa con muchas plantas. El WiFi sigue chocando con paredes, armarios metálicos y electrodomésticos, y el reflector no convierte una mala ubicación en una buena. También puede crear zonas muertas detrás del router, justo donde antes tenías una conexión decente.

Hay otro límite menos obvio. Aunque reducir la señal que sale al exterior puede hacer que tu red “se asome” menos, eso no sustituye lo básico, como una contraseña fuerte y cifrado activado. Si lo que buscas es seguridad, el aluminio es un complemento curioso, no una cerradura.

Para mejoras más estables, suele funcionar mejor colocar el router en un punto más céntrico y elevado, lejos del suelo y de esquinas. Si la casa es grande, un sistema WiFi mesh o un punto de acceso adicional suele dar un salto real, porque reparte la señal con varios equipos en lugar de forzar a uno solo. Al final del día, el papel de aluminio es barato y rápido, pero es eso, una prueba.

Tomado de Cubadebate