Las ‘Condiciones del servicio’ de WhatsApp detallan que la app de mensajería instantánea solo se puede usar “con fines legales, autorizados y aceptables”. Mediante esta norma, la plataforma de Mark Zuckerberg pretende evitar los mensajes de odio y de discriminación.

La intención de reducir las malas prácticas en WhatsApp llega hasta el punto de que hay ciertas palabras ‘bloqueadas’ en la red social. En el caso de que se detecten las palabras, WhatsApp podría llegar a suspender la cuenta temporalmente o incluso desactivarla de forma permanente.

Entre las palabras ‘prohibidas’ de la plataforma, están ‘pornografía’, ‘pedofilia’ o términos parecidos. Además, tampoco están permitidas aquellas que puedan ser amenazantes, difamatorias, obscenas, intimidantes o que inciten al odio.

Las cuentas que se suspenden reciben este aviso por parte de WhatsApp.

Aunque WhastApp no quiera que los usuarios usen estas palabras, no implica que quienes manden mensajes con ellas sean bloqueados inmediatamente. No hay que olvidar que los chats de la aplicación están cifrados de extremo a extremo, pero si se denuncia una conversación podría haber complicaciones.

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada?

Por lo general, los bloqueos de WhatsApp suelen ser temporales. Esto quiere decir que los individuos solo tendrán que esperar para que su cuenta vuelva a habilitarse.

No obstante, si la aplicación ha eliminado permanentemente la cuenta, los usuarios deberán cambiar de número de teléfono y de móvil para poder volver a usar WhatsApp.

