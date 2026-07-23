Nuevos autos para servicios necrológicos en Pinar del Río

La provincia de Pinar del Río recibió recientemente siete carros fúnebres que reforzarán la flota destinada a la prestación de servicios necrológicos.

Según explicó el delegado de Transporte en el territorio, Carlos Rodríguez González, los vehículos —cuatro de combustión y tres eléctricos— fueron adquiridos mediante el fondo para el desarrollo del transporte público del Ministerio de Transporte.

La llegada de estos medios constituye un alivio para la provincia, que hasta ahora dependía de los carros eléctricos de Tabacuba, un microbús diésel incorporado recientemente y otras entidades de apoyo.

Con esta ampliación, se mejora la capacidad de respuesta en un servicio de alta sensibilidad para la población.

Foto: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

Los autos eléctricos recién incorporados cuentan con una autonomía de 120 kilómetros y serán operados por un solo chofer, mientras que los de combustión requerirán dos.

El técnico de explotación de transporte, Luis Alberto Palacios Rivero, precisó que la carga completa de estos vehículos se realiza en apenas tres horas y media, utilizando el Sistema Eléctrico Nacional, hasta que se concrete el proyecto de una estación de carga solar que garantizará mayor independencia energética.

La combinación de tecnologías de combustión y eléctricas permitirá diversificar la flota y optimizar recursos, al tiempo que se avanza hacia un modelo más sostenible.

Con esta inversión, Pinar del Río fortalece la calidad de sus servicios necrológicos y da un paso importante en la modernización del transporte público en la provincia.