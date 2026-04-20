Nuevos éxitos para Pinar del Río en la Copa de Ajedrez «4 de abril»

Después de alzarse con cinco de las seis medallas en disputa en la modalidad blitz, Pinar del Río conquistó también la mayoría de las preseas en el apartado estándar de la Copa de Ajedrez «4 de abril».

Ante contendientes de La Habana y Artemisa, los locales acapararon el podio de la categoría sub 12, con tercer lugar para Adriel Rodríguez García (5 puntos); segundo puesto para Fabiana Concepción Hernández (6 puntos) y primer lugar para Fabio Olivera Ruiz (6,5 puntos), único atleta invicto en las dos modalidades del torneo.

Foto: cortesía de Janoys Díaz, comisionado provincial de Ajedrez

En el apartado escolar las sonrisas fueron para Adam Rodríguez León y Dachelis María Caballero Fernández, ambos representantes de Artemisa, quienes ocuparon el tercer y segundo lugar respectivamente (6,5 puntos); en tanto, Jennifer Lázara Valdés Rosell, de La Habana, mereció el primer lugar, con un total de 7,5 puntos.

Foto: cortesía de Janoys Díaz, comisionado provincial de Ajedrez

La Copa «4 de abril» concluyó este domingo en la Academia Municipal de Ajedrez «José Raúl Capablanca». El comisionado provincial de la disciplina, Janoys Díaz Martínez, calificó de exitoso el certamen y agradeció especialmente la colaboración de la Gran Maestra y Maestra Internacional sin Distinción de Sexo, Lisandra Ordaz Valdés.

La familia del ajedrez, agregó, sigue creciendo tanto como su calendario competitivo y nuestros niños continúan disfrutando de eventos cargados de emociones y logrando éxitos.

El representante destacó además a los padres de los participantes como un apoyo fundamental en este tipo de iniciativas.

Tomado de Radio Guamá