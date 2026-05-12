Raidel Martínez logra su primera victoria de la temporada en la Liga Japonesa de Béisbol

Con sangre fría en la novena entrada, el lanzador cubano Raidel Martínez se apuntó hoy su primera victoria en la Liga Japonesa, al sellar el triunfo 5-3 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Carpas de Hiroshima.

En el estadio Nagaragawa de Gifu, ante más de 14 mil espectadores, el derecho natural de Pinar del Río irrumpió como un bisturí en el momento de mayor tensión y mantuvo en silencio los maderos rivales con una entrada impecable.

Martínez, convocado para evitar incendios con el juego igualado a tres, no permitió hits, recetó un ponche y concedió un boleto —el primero de su campaña— antes de colgar la argolla que abrió el camino al desenlace.

Como dictan los guiones del béisbol más dramático, los Gigantes fabricaron dos carreras en el cierre del noveno episodio para dejar tendidos en el campo a las Carpas de Hiroshima y convertir su relevo en victoria.

El antillano exhibe ahora balance de un triunfo y un revés, mientras se mantiene como segundo en juegos salvados de la Liga Central con diez, apenas uno por detrás del venezolano José Quijada.

En 11.1 entradas de labor, Martínez ha tolerado seis imparables, ponchado a 12 rivales y permitido tres carreras limpias, consolidando su perfil como uno de los brazos más fiables del bullpen.

Yomiuri, impulsado por este golpe oportuno, se afianza en la tercera posición del circuito con balance de 19 victorias y 18 derrotas.

Tomado de Cubadebate