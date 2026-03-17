Nuevos vehículos reforzarán servicios esenciales en Pinar del Río

Pinar del Río dispondrá en los próximos días de cuatro nuevos medios de transporte destinados a los servicios fúnebres, el traslado de pacientes de hemodiálisis y la carga de recursos e insumos.

Según explicó a Radio Guamá el delegado de Transporte en la provincia, Carlos Alberto Rodríguez González, un vehículo de combustión, que trabaja con petróleo, garantizará el traslado a grandes distancias de los fallecidos.

Otro, eléctrico, con capacidad para 14 personas, se utilizará durante el horario de la tarde en el traslado de pacientes hemodializados, que residen en el municipio de Pinar del Río, con un ahorro considerable de combustible, comentó Rodríguez González.

Los otros dos medios de transporte, también eléctricos, son paneles de carga destinados al Grupo Empresarial Transpinar –informó-, y favorecerán la distribución de dietas médicas, en el territorio cabecera.

El directivo manifestó que los cuatro vehículos ya están en la provincia y comenzarán a brindar servicio en cuanto esté lista toda la documentación, se registren, y obtengan la Licencia de Operaciones del Transporte.

Junto a los medios eléctricos –agregó- llegaron a Pinar del Río los sistemas para proporcionarles carga, los cuales en estos momentos están en fase de instalación y asegurarán la máxima explotación de los vehículos.

Rodríguez González, en sus declaraciones a Radio Guamá, adelantó que entre las proyecciones del Ministerio del Transporte está la entrega a la provincia de nuevos triciclos eléctricos, para el traslado de pasajeros. En medio del bloqueo petrolero a Cuba, estos equipos se han convertido en una alternativa esencial.

Tomado de Radio Guamá