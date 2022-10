Están creadas 106 Oficinas de Trámites en la provincia Pinar del Río, confirmó Jorge Luis Salas Rossette, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, y especificó que se encuentran enclavadas en cada consejo popular, que en estos momentos funcionan como zonas de defensa.

De acuerdo al procedimiento, los damnificados deben ser visitados para contabilizar sus pérdidas por los representantes de las organizaciones en la comunidad, no obstante, no son pocos los pobladores que refieren que todavía no se han acercado a ellos, en esos casos pueden dirigirse directamente a las Oficinas para notificar su situación.

Salas explicó, que los técnicos de la vivienda deben certificar la magnitud de las averías, para proceder a la elaboración de las planillas y concertación de la forma de pago, que puede ser en efectivo, mediante crédito y subsidio total o parcial.

Sólo después se emite el autorizo, que permite adquirir los materiales, los cuales ya se están vendiendo, aunque, hasta el momento, no son cantidades significativas, acotó el funcionario.

En las Oficinas de Trámites labora un equipo multidisciplinario, integrados los trabajadores sociales, quienes están llamados a desempeñar un rol protagónico, por el conocimiento que poseen de las características de los núcleos familiares que residen en la demarcación.

Instó a quienes todavía no han sido visitados a indagar con sus delegados sobre el sistema de trabajo que tienen implementado en la circunscripción, pues la cantidad de damnificados en ciertas zonas es un aspecto a tener en cuenta, ya que no se puede llegar simultáneamente a todos.

El funcionamiento de la oficina de Trámites es uno de los aspectos esenciales para contabilizar los daños.

Félix Duarte Ortega, integrante del Comité Central del Partido, visitó el municipio de Viñales, allí se interesó por conocer si ya habían elaborado las planillas a las familias que permanecen evacuadas porque no tienen condiciones en sus hogares.

Sugirió que siempre que sea posible se incluyan fotos como evidencia en cada expediente e insistió en identificar entre los damnificados a quienes tienen otras vulnerabilidades, como ser madres con tres hijos o más, cuidar algún encamado en casa o situaciones que agraven sus desventajas, pues serán esos núcleos los primeros a incluir en el programa de recuperación.

