Paquito González: El Parque donde la infancia pinareña sigue latiendo con fuerza

Hay lugares que guardan pedazos de la infancia de todo un pueblo. El Parque Infantil Paquito González Cueto es, sin dudas, uno de esos espacios en la Ciudad de Pinar del Río. Quien haya crecido en esta capital provincial, guarda algún recuerdo feliz: la emoción de montar en los caballitos, el vértigo de las sillas voladoras o simplemente la tarde de domingo con helado y familia. Y lo mejor de todo es que, a sus más de tres décadas de existencia, sigue latiendo con fuerza.

Recorrer sus áreas un fin de semana cualquiera, es reencontrarse con la alegría más auténtica. Las risas de los niños se mezclan con el característico sonido de los juegos y el bullicio de las familias que buscan un espacio de esparcimiento.

Y es que el Paquito González no es un parque cualquiera: es el único de su tipo en la capital vueltabajera con aparatos eléctricos, un punto de encuentro que recibe niños de toda la provincia y que se ha ganado un lugar en el corazón de los pinareños.

Foto: Jennifer González

Quienes lo visitan con frecuencia saben que el parque ha sabido reinventarse con los años. A los clásicos caballitos y las sillas voladoras, esos que varias generaciones han disfrutado, se han sumado nuevas opciones que enriquecen la experiencia.

Hoy encontramos ofertas de paseos en ponis, carritos tirados por chivos y emprendimientos locales que complementan la oferta gastronómica y de entretenimiento.

Es hermoso ver cómo, en medio de las limitaciones, la creatividad y el esfuerzo individual se integran para que la jornada sea completa.

Ojalá podamos seguir contando historias de mejoras y de cuidados. Porque un parque como este, con la historia y el cariño que atesora, merece todo el esfuerzo.

Foto: Jennifer González

Mientras tanto, el Paquito sigue ahí, firme, con sus juegos que funcionan gracias al empeño de muchos, con sus risas que llenan las tardes de sol, con su memoria de tres décadas de infancias felices y su vocación de seguir siendo, por muchos años más, el corazón lúdico de Pinar del Río.

Porque los niños de hoy también merecen guardar, dentro de muchos años, esa postal imborrable: la de un parque donde fueron felices. Un lugar donde lo extraordinario no era que los juegos funcionaran, sino la magia de la infancia compartida. Y el Paquito González, con sus luces y sus sombras, con sus desafíos y sus logros, sigue siendo ese lugar mágico para quienes crecen en esta ciudad.

Foto: Jennifer González