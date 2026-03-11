Parques: espacios donde late la vida de la ciudad

En medio del ritmo cotidiano de la ciudad, los parques continúan siendo lugares donde la vida social descubre un punto de encuentro natural. Son espacios abiertos que invitan al descanso, al diálogo y a la convivencia, convirtiéndose en escenarios habituales de la cotidianidad pinareña.

En nuestra ciudad, estos sitios han acompañado durante generaciones la dinámica de la comunidad. Bajo la sombra de los árboles o a lo largo de sus senderos, es común encontrar a personas que se detienen a conversar, a niños que juegan, o a quienes simplemente buscan un momento de tranquilidad en medio del movimiento urbano.

Foto: Rosalinda García Foto: Rosalinda García

Más allá de su función recreativa, los parques representan también parte del patrimonio social de la ciudad. En ellos se celebran actividades culturales, encuentros comunitarios y momentos que terminan formando parte de la memoria colectiva de los habitantes.

Un ejemplo de ello es el Parque Antonio Maceo, espacio que a lo largo del tiempo ha sido testigo de múltiples acontecimientos sociales y culturales. Su presencia dentro del paisaje urbano recuerda la importancia de contar con lugares que fomenten la convivencia y el sentido de pertenencia.

Foto: Rosalinda García Foto: Rosalinda García

Cuidar y preservar estos espacios no solo significa mantener áreas verdes dentro de la ciudad, sino también proteger sitios donde se construyen relaciones, se comparten experiencias y se fortalece el vínculo entre las personas y su entorno.

Porque en cada parque, más allá de bancos y senderos, permanece un fragmento vivo de la historia cotidiana de Pinar del Río.