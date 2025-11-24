El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este domingo en labores agrícolas en la empresa Agroindustrial Los Tamarindos, provincia de Artemisa, como parte de las actividades por el aniversario 66 del primer Trabajo Voluntario protagonizado por el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara.

Foto: Presidencia Cuba

De acuerdo con un hilo publicado por el perfil de la Presidencia en la red social X, acompañaron al mandatario cubano, miembros del Comité Central del PCC, en jornada, convocada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos nacionales, a fin de reafirmar la vigencia del ejemplo del Che, promotor del trabajo voluntario y creador como fuente de riquezas para el pueblo.

La fuente destaca que tras concluir las labores en el surco, la CTC, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), presidente de la comisión organizadora del 22 Congreso de la CTC, recordó que desde aquellas primeras jornadas los cubanos se acercaron al ejemplo del Che y fueron más solidarios, al construir hospitales y escuelas, incrementaron la siembra y cosecha en cualquier lugar donde fueran necesarios sus brazos.

Foto: Presidencia Cuba.

El post resalta que Colina subrayó que hoy el país enfrenta retos como la recuperación de las provincias orientales tras el paso del huracán Melissa y la higienización de barrios y centros de trabajo ante la complejidad epidemiológica. “Trabajar, producir, crear y pelear es el mejor resumen de estas horas”, concluyó.

Tomado de Cubadebate