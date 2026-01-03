Hasta el parque de La independencia, sitio fundacional citadino, llegaron los hombres y mujeres de esta tierra para expresar su solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela y su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Jóvenes de las enseñanzas media y superior unieron sus voces a colaboradores de la salud, campesinos, deportistas, combatientes, cederistas y federadas para condenar la vil agresión yanqui a la nación sudamericana.

En nombre de los jóvenes pinareños, Alejandro Mompelier León, presidente de la Federación de estudiantes universitarios en la universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz, condenó las violaciones de Estados Unidos al derecho internacional y a los principios de la libre determinación de los pueblos a trazar su rumbo.

En cuadro apretado, como señalara el Apóstol de Cuba, juntemos fuerzas en defensa de esta América nuestra.

Colaboradores de la salud que convivieron junto a los hombres y mujeres de la nación bolivariana también llamaron al mundo a reprobar el ataque del gobierno estadounidense y a exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la Primera combatiente, Cilia Flores.

Banderas cubanas y venezolanas acompañaron el acto solidario que encabezó la integrante del Comité Central del PCC y primera secretaria en la provincia de Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, junto a otros dirigentes de la organización política y del gobierno en el territorio.

