Pinar del Río: aseguran pago a jubilados y pensionados durante la contingencia energética

Pese al actual escenario de contingencia energética, el pago a jubilados y pensionados está asegurado en Pinar del Río, gracias a una estrategia en la que se implican los Bancos Popular de Ahorro y de Crédito y Comercio, las Casas de Cambio (CADECA), Correos de Cuba y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS).

Así lo confirmó al noticiario Pinar quiere Saber, la especialista superior territorial de políticas de seguridad social del INASS, Leidy Sanders García Bello, quien agregó que las entidades pagadoras en todos los municipios poseen las nóminas impresas para brindar el servicio, incluso ante la ausencia de fluido eléctrico.

Para facilitar el proceso, explicó, el jubilado o pensionado al que se le dificulte llegar hasta el banco correspondiente, las oficinas de CADECA o de Correos, puede dar un autorizo a un familiar u otra persona, quien lo presentaría junto a los carné de identidad de ambos para realizar el cobro.

Por su parte, la jefa de banca personal en la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), Alidén Rodríguez Cabrera, confirmó que en todas sus sucursales cuentan con disponibilidad de efectivo para realizar los pagos y el proceso fluye de manera correcta hasta la fecha.

Recordó que, debido al desabastecimiento de combustible en el país, BANDEC reajustó su horario de servicio a la ciudadanía, de nueve de la mañana a una de la tarde. En tanto, los jubilados y pensionados tienen prioridad pues en cada unidad se habilitó una caja para atenderlos a ellos exclusivamente.

Las sucursales sin energía eléctrica pueden realizar el pago mediante caja extra o a través de un procedimiento aprobado que permite adelantarle hasta cinco mil pesos previo acuerdo con el cliente, para que el banco retire ese dinero de su tarjeta una vez cuente con la condiciones, explicó Rodríguez Cabrera.

Asimismo, en la comparecencia radial la jefa de banca personal en la dirección provincial del Banco Popular de Ahorro, Roxana García Forteza, corroboró que ante la ausencia de electricidad las sucursales cuentan con las nóminas impresas para realizar el pago.

Similar alternativa asumió Correos de Cuba para brindar el servicio tanto en ventanillas como a domicilio, aseveró la especialista Comercial de la empresa en Pinar del Río, Mayelín Acosta Castañeda, quien añadió que sus oficinas laboran de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y los sábados hasta las doce del día.

