Pinar del Río celebra aniversario 65 de los círculos infantiles (+Fotos)

En el círculo infantil Los Hermanitos, de la ciudad de Pinar del Río, desarrollaron hoy el acto provincial por el aniversario 65 de la creación de estas instituciones de la primera infancia.

Padres, educadoras y autoridades del territorio acompañaron la jornada de reconocimiento a la labor diaria de quienes sostienen la formación de los más pequeños.

Durante la ceremonia distinguieron a los círculos infantiles más destacados de la provincia, entre los que sobresalen, por el esfuerzo colectivo y la dedicación de sus equipos pedagógicos, Amiguitos de la Ciencia, Nene Traviesa y Centenario de Baraguá.

Fotos: Heidy Pérez Barrera

En la cita Ibelice Fernández, forjadora de generaciones de infantes y ejemplo de entrega y vocación, recibió un premio especial del Ministerio de Educación, «Este reconocimiento me lo hacen a mis 50 años de trabajo y quiero decir que no es solo mio, es el resultado mancomunado de la labor diaria que día a día realizamos y de la integración y el amor con desarrollamos la tarea de educar a los pequeños.

«Y muchos logros ha tenido nuestro país, pero siempre la primera infancia ha constituido una prioridad de nuestra revolución. Y con lo que Cuba está pasando a causa del bloqueo y todas las instituciones infantiles de la provincia siguen abiertas prestando servicio. Por eso, lo repito, que si volviera a nacer quisiera ser de nuevo educadora», refirió.

La Federación de Mujeres Cubanas, por su parte, reconoció al círculo infantil Los Hermanitos, por su participación activa en la vida comunitaria.

Los círculos infantiles arriban al 65 aniversario de su fundación en circunstancias adversas para el país. Sin embargo, quienes laboran en estos centros, mantienen el compromiso de acompañar el crecimiento de los más pequeños y fortalecer la unión entre familia, escuela y sociedad.

Tomado de Radio Guamá