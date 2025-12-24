Portada » Pinar del Río celebra hoy aniversario del triunfo de la Revolución

Pinar del Río celebra hoy aniversario del triunfo de la Revolución

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Una representación del pueblo de Pinar del Río celebra hoy el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, en acto previsto en el parque solar fotovoltaico Comandante Pinares, en el municipio capital.

Ubicado en el sitio conocido como La Lucila, el enclave sincronizó al sistema eléctrico nacional a finales del mes pasado y constituye el segundo con capacidad de generación de 21.8 megawatts que ya opera en el territorio. 

El Buró Provincial del Partido decidió que la actividad conmemorativa tenga por sede esa obra como reconocimiento a la intensa labor y al esfuerzo de los trabajadores de la construcción y del sector eléctrico, junto a colectivos de otros organismos y entidades. 

Fueron intensas las jornadas para el levantamiento, montaje y puesta en marcha de este parque, que se suma al de La Barbarita, en el municipio de Consolación del Sur, y a uno de cinco megawatts en la zona de La Ceniza. 

Un tercer parque de 21.8 megawatts se construye en Puerta de Golpe, Consolación del Sur, y las labores avanzan con la participación de trabajadores de varias empresas. 

En medio de un año de complejidades para todos los sectores, la provincia más occidental continuó el impulso de sus programas fundamentales con el apoyo de los lugareños y el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, próximos a su centenario.

Antes del triunfo del primero de enero de 1959 Vueltabajo era conocido como la Cenicienta de Cuba, por tratarse del territorio más atrasado y por la desidia de sus gobernantes. 

Tomado de ACN

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

2025, año de retos para Pinar del Río

Como para el resto de Cuba, 2025 fue un año desafiante y retador para Pinar del Río, en el que se multiplicaron el esfuerzo, la resistencia y la voluntad. Así

diciembre 24, 2025 No hay comentarios

Feria agropecuaria este sábado en Pinar del Río

La feria agropecuaria y comercial, con motivo de las celebraciones de fin de año, se desarrollará este sábado 27 en todos los mercados agropecuarios del municipio cabecera y en algunos

diciembre 24, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio