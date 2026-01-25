Pinar del Río celebra jornada masiva de trabajo voluntario en homenaje al 87 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba

Pinar del Río lleva a cabo una jornada masiva de trabajo voluntario en conmemoración del 87 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), fundada el 28 de enero de 1939 por el destacado líder sindical Lázaro Peña. Esta actividad reune a miles de trabajadores y jóvenes motivados por el espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a la organización.

Enmarcada en la celebración del legado histórico de la CTC, incluye una serie de acciones conjuntas tanto económicas como sociales, desde siembra de cultivos hasta mantenimientos en centros comunitarios se centran en el impulso de las actividades productivas en la región.

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) también se sumó a esta convocatoria, motivada por el 64 aniversario de su propia fundación. Desempeñando un papel fundamental como parte de su compromiso social.

Con esta jornada, Pinar del Río rinde homenaje a su historia y reafirma su compromiso, trabajando juntos por un desarrollo sostenible que beneficie a todos los cubanos.